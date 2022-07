Charles Leclerc heeft zondag de Grand Prix van Oostenrijk gewonnen. Max Verstappen eindigde als tweede voor het oog van tienduizenden landgenoten op de Red Bull Ring en verliest daardoor wat van zijn voorsprong in de WK-stand.

Ferrari-coureur Leclerc komt door de zege op 170 punten en stijgt door de uitvalbeurt van Sergio Pérez naar de tweede plaats in de WK-stand. Leider Verstappen heeft nog altijd een comfortabele voorsprong van 38 punten, met een totaal van 208 punten.

De race verliep dramatisch voor Carlos Sainz. De Spanjaard hield lang gelijke tred met zijn teamgenoot Leclerc en was onderweg naar de tweede plaats, tot zijn Ferrari-motor de geest gaf. Teleurgesteld zette Sainz zijn brandende auto langs de baan.

Het is voor Leclerc de eerste zege sinds zijn overwinning in de Australische Grand Prix en zijn derde van het seizoen. Lewis Hamilton eindigde voor de tweede maal op rij als derde.

Uitslag GP Oostenrijk 1. Charles Leclerc (Ferrari)

2. Max Verstappen (Red Bull)

3. Lewis Hamilton (Mercedes)

4. George Russell (Mercedes)

5. Esteban Ocon (Alpine)

6. Mick Schumacher (Haas)

7. Lando Norris (McLaren

8. Kevin Magnussen (Haas)

9. Daniel Ricciardo (McLaren)

10. Fernando Alonso (Alpine)

Verstappen komt hele race snelheid tekort

Vlak na de start ging het nog goed voor de van pole vertrokken Verstappen, maar al snel bleek dat Ferrari een snellere auto had. Leclerc haalde de Limburger na elf ronden in, waarna Verstappen direct een vroege pitstop maakte. Dat bracht de WK-leider verder in een strategisch nadeel. Leclerc en Sainz konden veel langer door op de mediumbanden en wisselden pas na 26 ronden naar de harde band.

Vanaf dat moment had Ferrari het strategische initiatief en leek Verstappen op koers te liggen voor de derde plaats. Toch werd het in de slotfase nog spannend door de problemen bij Sainz. Eerst werkte Leclerc zich in ronde 53 voor de derde keer langs Verstappen. Een paar ronden later leek de Spanjaard hetzelfde te gaan doen, tot er opeens een grote rookpluim uit de motor van zijn Ferrari kwam.

Een hachelijk moment volgde. Sainz kon zijn auto alleen op een helling neerzetten, waardoor deze niet bleef stilstaan en de coureur niet kon uitstappen. Terwijl de brand steeds heviger werd, kwamen de marshals aangerend en stapte de Ferrari-coureur toch uit.

88 Sainz valt uit en moet snel uit brandende auto vluchten

Gaspedaal zit Leclerc dwars

De wedstrijdleiding hield het bij een virtual safetycar, een moment dat Leclerc en Verstappen allebei gebruikten om een verse set mediumbanden te halen. Een dertien ronden durende race naar de finish volgde, waarin Verstappen wel dichter bij Leclerc kwam zonder echt gevaarlijk te worden.

De 24-jarige Monegask hield stand, ondanks een gaspedaal dat niet meer mee wilde werken. Leclerc moest steeds zelf met zijn voet het pedaal omhooghalen, een proces dat hem gek genoeg geen snelheid leek te kosten. Opgelucht kwam de nieuwe nummer twee in de WK-stand na zeventig ronden als winnaar over de streep.

De volgende Grand Prix is over twee weken in Frankrijk.