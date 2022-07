Charles Leclerc heeft zondag voor tribunes gevuld met tienduizenden Nederlanders de Grand Prix van Oostenrijk gewonnen. Max Verstappen werd tweede op de Red Bull Ring, voor Lewis Hamilton in de Mercedes. De winnaar kampte in de slotfase met een probleem aan het gaspedaal van zijn Ferrari, maar hield stand.

Leclerc kwam met de zege op 163 punten, en steeg daarmee naar de tweede plaats in de WK-stand omdat Sergio Perez uitviel. Verstappen heeft nog altijd een comfortabele voorsprong van 37 punten, met een totaal van 200 punten.

De race verliep dramatisch voor Carlos Sainz. De Spanjaard hield gelijke tred met zijn teamgenoot Leclerc en was onderweg naar de tweede plaats, tot zijn Ferrari-motor de geest gaf. Teleurgesteld zette de Spanjaard zijn brandende auto langs de baan.

Het was voor Leclerc de eerste zege sinds zijn overwinning in de Australische Grand Prix en zijn derde van het seizoen.

George Russell werd vierde in de tweede Mercedes, voor Esteban Ocon in de Alpine. Mick Schumacher pakte voor de tweede race op rij punten met de Haas. De Duitser pakte de zesde plaats, voor Lando Norris in de McLaren. Kevin Magnusssen maakte er met de achtste plaats een dubbele puntenfinish van voor Haas. Ricciardo deed dat met de negende plaats voor McLaren. De van achteraan begonnen Fernando Alonso pakte het laatste puntje.

De volgende Grand Prix is over twee weken in Frankrijk.