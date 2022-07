Ondanks een keurige zevende plek voor Kevin Magnussen en een negende plaats voor Mick Schumacher zaterdag bij de sprintrace van de Grand Prix van Oostenrijk is niet iedereen bij het team van Haas tevreden. Schumacher vindt dat Magnussen hem moest laten voorgaan, maar daar is de teamleiding het niet mee eens.

Schumacher en Lewis Hamilton vochten op de Red Bull Ring een felle strijd uit om de achtste plaats. De zevenvoudig wereldkampioen trok aan het langste eind. Vlak daarvoor reed Magnussen. "Het gevecht met Hamilton was leuk, maar het had niet mogen gebeuren", zei Schumacher tegenover Sky.

Volgens Schumacher had hij meer snelheid dan Magnussen, maar tot zijn onvrede liet de Deen hem niet passeren. De Duitser vroeg de teamleiding tevergeefs om in te grijpen. "Ik had het gevoel dat ik Esteban Ocon (die als zesde eindigde, red.) kon aanvallen. Er zat meer in. Nu heb ik alleen Kevin behoed voor een aanval van Hamilton."

Magnussen verklaarde dat hij niets heeft gehoord over de wensen van teamgenoot Schumacher. Hij was blij met zijn zevende plek en sprak van een "geweldige dag" voor Haas.

Teambaas Steiner is het niet eens met Schumacher

Naar aanleiding van de uitspraken van Schumacher werd Haas-teambaas Günther Steiner gevraagd naar de afspraken binnen het team en eventuele orders. De Italiaan benadrukte dat er geen aanleiding was om Magnussen opdracht te geven zijn teamgenoot te laten passeren. "Mick was niet sneller", aldus Steiner. "Dat houden we allemaal heel goed in de gaten."

"De enige reden waarom Mick sneller reed dan Magnussen was door de DRS. Als hij Magnussen voorbij was gegaan, was dat weggevallen en dan was Magnussen weer sneller. Ik heb daar voor de race nog met Mick over gesproken."

Volgens Steiner had Hamilton juist kunnen profiteren als Schumacher Magnussen voorbij was gegaan. Dan had de Britse Mercedes-coureur wellicht beide wagens van Haas ingehaald. "En dan hadden we hier minder of helemaal geen punten gepakt. We hebben de juiste keuze gemaakt."

De hoofdrace van de GP van Oostenrijk begint zondag om 15.00 uur.