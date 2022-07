De Formule 1 heeft zondagochtend een verklaring gedeeld waarin het meldingen van intimidatie op de Red Bull Ring stevig afkeurt. Op sociale media verschenen in de loop van zaterdagavond berichten van vrouwen die rond de Grand Prix van Oostenrijk zouden zijn nagefloten en geïntimideerd.

Ook zouden er meldingen zijn van racisme en homofobie. "We hebben berichten binnengekregen dat sommige fans compleet onacceptabel zijn bejegend door andere fans tijdens de Grand Prix van Oostenrijk", meldt de Formule 1.

"We nemen deze berichten zeer serieus en hebben het aangekaart bij de organisatie en de beveiliging. We zullen ook uitvoerig in gesprek gaan met de mensen die deze melding hebben gedaan. Dit gedrag is totaal onacceptabel en kan niet worden getolereerd."

De Grand Prix van Oostenrijk wordt dit weekend bezocht door bijna 60.000 Nederlanders. Het gedrag van toeschouwers rond Grands Prix in de Formule 1 is de laatste weken al vaker onderwerp van gesprek. Zo werd Max Verstappen bij de Grand Prix van Groot-Brittannië uitgejoeld en vrijdag werd er door Nederlandse toeschouwers uitbundig gejuicht toen Lewis Hamilton crashte in de kwalificatie.

WK-leider Verstappen pakte zaterdag pole voor de Grand Prix van Oostenrijk door de sprintrace op zijn naam te schrijven. De race in Spielberg begint zondag om 15.00 uur.