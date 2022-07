Lewis Hamilton heeft geen goed woord over voor de fans van Max Verstappen die vrijdag juichten toen hij tijdens de kwalificatie voor de sprintrace in Oostenrijk van de baan schoot. De zevenvoudig wereldkampioen knalde hard de muur in, al bleef hij wel ongedeerd.

De crash van Hamilton gebeurde uitgerekend voor de Verstappen-tribune. Verstappen kan op het thuiscircuit van zijn team Red Bull Racing op veel steun van in het oranje uitgedoste fans rekenen.

"Ik heb ze zelf niet horen juichen, want er gingen heel veel dingen door me heen tijdens die crash", zei Hamilton zaterdag tegen ESPN. "Om dit achteraf te horen is teleurstellend en keur ik zeker niet goed. Een coureur kan bij zo'n crash zomaar in het ziekenhuis belanden. Ga je dat toejuichen?"

De Brit vindt dat toeschouwers meer respect moeten tonen voor de coureurs. "Ze weten hoe gevaarlijk onze sport is. Waarom zou je feestvieren om iemands pech of verwondingen?", vroeg hij zich hardop af.

67 Hamilton maakt zware klapper in kwalificatie GP Oostenrijk

'Het had ook niet mogen gebeuren op Silverstone'

Hamilton weet dat Verstappen iets soortgelijks meemaakte tijdens de Grand Prix van vorig jaar op Silverstone, het thuiscircuit van Hamilton. De Nederlander crashte toen hard in de openingsronde, wat zorgde voor gejuich op de tribunes.

Ook die reactie veroordeelde Hamilton, die destijds met Verstappen in een fel gevecht om de wereldtitel was verwikkeld. "Het had toen niet mogen gebeuren op Silverstone. En het had gisteren ook niet mogen gebeuren."

De crash van Hamilton in de kwalificatie op de Red Bull Ring zorgde ervoor dat hij de sprintrace pas vanaf de tiende plaats begon. Daarin wist de Mercedes-coureur zich zaterdag nog wel op te werken naar de achtste plaats. De hoofdrace in Oostenrijk start zondag om 15.00 uur.