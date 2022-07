Sebastian Vettel heeft zaterdag een voorwaardelijke boete van 25.000 euro gekregen. De coureur van Aston Martin vertrok vrijdag in Oostenrijk voortijdig bij de vaste rijdersbijeenkomst.

"De coureur verliet de vergadering die op vrijdag 8 juli om 19.30 uur werd gehouden. Hij deed dat zonder toestemming en uitte zijn frustratie", staat in een verklaring van de FIA.

"Coureurs zijn niet vrij om de meeting te verlaten wanneer ze willen. Het zijn rolmodellen en Vettel heeft in dit geval niet aan die standaard voldaan. Dat kunnen we niet zonder straf voorbij laten gaan."

De viervoudig wereldkampioen heeft wedstrijdleider Niels Wittich inmiddels zijn excuses aangeboden. Daardoor komt hij weg met een voorwaardelijke straf.

Dat betekent dat Vettel de boete alleen hoeft te betalen als hij dit seizoen nog eens in de fout gaat. Houdt hij zich aan de regels, dan vervalt de straf aan het eind van 2022.

Het is niet duidelijk waar Vettel zich precies boos over maakte. De Duitser eindigde vrijdag in de kwalificatie voor de Grand Prix van Oostenrijk als laatste en viel zaterdag uit in de sprintrace.