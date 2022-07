Charles Leclerc had zaterdag tijdens de sprintrace voor de Grand Prix van Oostenrijk liever niet met Ferrari-teamgenoot Carlos Sainz gevochten. De Monegask wilde juist aan het begin van de race zijn banden sparen om later in de wedstrijd de uiteindelijke winnaar Max Verstappen aan te vallen.

"Mijn start was best goed, maar daarna was het behoorlijk close met Max", vertelde de 24-jarige Leclerc, die voor teamgenoot Sainz als tweede over de finish kwam, op de persconferentie in Spielberg.

"Ik werd ingehaald door Carlos, maar slaagde er in bocht 3 weer in om hem terug te pakken. Ik wilde mijn banden sparen voor het eind van de race. Morgen wordt een lange Grand Prix waarin banden sparen nog veel belangrijker wordt. Daarom kunnen we het ons dan niet veroorloven om te doen wat we vandaag deden."

Zes dagen geleden op het Britse Silverstone was Leclerc ook al in gevecht met teamgenoot Sainz. Mede door een strategische keuze van Ferrari moest de viervoudig Grand Prix-winnaar toen de zege aan zijn drie jaar oudere Spaanse teamgenoot laten.

Leclerc denkt overigens niet dat hij zonder het gevecht met Sainz de sprintrace op zijn naam had geschreven. "Volgens mij was Max ook zijn banden aan het sparen en had hij nog wel sneller gekund."

93 Prachtig gevecht tussen Ferrari-coureurs Leclerc en Sainz

Sainz gaat niet mee in analyse van Leclerc

Sainz ging niet volledig mee in de analyse van Leclerc. Volgens de voormalig teamgenoot van Verstappen is het niet ondenkbaar dat beide Ferrari-coureurs zondag opnieuw met elkaar in gevecht komen.

"Mattia (Binotto, teambaas van Ferrari, red.) neemt in samenspraak met de rest van het team beslissingen over of wij wel of niet tegen elkaar mogen racen", aldus Sainz, die vorige week zijn eerste Grand Prix-zege boekte.

"Volgens mij hebben we vandaag helemaal niet zo veel tijd met ons gevecht verloren. Ik zie morgen wel hoe mijn banden aanvoelen en wat de snelheid van de coureurs is die voor mij rijden. En dan weet ik zeker dat we er wel uit gaan komen met elkaar."

De Grand Prix van Oostenrijk, de elfde race van dit Formule 1-seizoen, begint zondag om 15.00 uur.