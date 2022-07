Max Verstappen pakte zaterdag al zijn eerste acht punten van dit weekend door bij de Grand Prix van Oostenrijk de sprintrace te winnen. De leider in de WK-stand had dat vooral te danken aan een sterke start.

"Het was een degelijke race", zei Verstappen, die in de thuiswedstrijd van Red Bull door duizenden in het oranje gehulde fans werd aangemoedigd. "We hadden een goede start en daarna konden we de voorsprong vasthouden. Het ging zoals een sprintrace moet zijn: voluit."

Verstappen profiteerde ook van het feit dat achter hem Ferrari-coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz, die respectievelijk als tweede en derde eindigden, vooral elkaar het leven zuur maakten.

"In de eerste paar rondes waren de Ferrari's een beetje met elkaar aan het vechten, dus daardoor kreeg ik een beetje een gat", wist Verstappen. "Daarna waren we denk ik redelijk gelijkwaardig qua tempo."

81 Verstappen wint sprintrace in Oostenrijk

'Wordt ook spannend met bandenslijtage'

Voor Verstappen, die vrijdag al de snelste was in de kwalificatie, is de gewonnen sprintrace een goede generale voor de hoofdrace van zondag. Dan zijn er voor de winnaar 25 punten (plus een extra punt voor snelste raceronde) te verdienen.

"Ik denk dat het morgen een interessant gevecht gaat worden", voorspelde de Red Bull-coureur. "Het wordt ook spannend met de bandenslijtage. Maar de auto is goed. Er moeten nog een paar kleine dingen worden afgesteld, maar dit hele weekend zijn we al competitief geweest."

De Grand Prix van Oostenrijk, de elfde race van dit Formule 1-seizoen, begint zondag om 15.00 uur.