Max Verstappen heeft zaterdag met de zege in de sprintrace voor de Grand Prix van Oostenrijk zijn voorsprong in de WK-stand verder uitgebreid. De Nederlander was op de Red Bull Ring de sterkste, voor de Ferrari's van Charles Leclerc en Carlos Sainz.

Met de overwinning in de race over 23 ronden, stelde Verstappen ook poleposition voor de hoofdrace op zondag veilig. Zijn WK-leiding groeide met 8 punten naar 189. Sergio Pérez, die vijfde werd, blijft de nummer twee, met 151 punten. Leclerc liep wel iets in op Pérez, de Monegask staat nu derde met 145 punten.

George Russell reed met zijn gerepareerde Mercedes naar de vierde plaats, nadat de Brit net als zijn teamgenoot Lewis Hamilton vrijdag nog crashte tijdens de kwalificatie. Pérez werd vijfde, gevolgd door Esteban Ocon in de Alpine. De Fransman rijdt een sterk weekend in Oostenrijk.

De beide Haas-coureurs zetten hun goede weekend op de Red Bull Ring voort, met een zevende en een negende plek voor Kevin Magnussen en Mick Schumacher. Hamilton ging in de slotfase Schumacher voorbij voor het laatste puntje, na fel verweer van de jonge Duitser. Valtteri Bottas pakte in zijn Alfa Romeo de tiende plaats. De Fin weet al dat hij zondag achteraan start na een motorwissel.

Top tien sprintrace Oostenrijk 1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Charles Leclerc (Ferrari)

3. Carlos Sainz (Ferrari)

4. George Russell (Mercedes)

5. Sergio Pérez (Red Bull)

6. Esteban Ocon (Alpine)

7. Kevin Magnussen (Haas)

8. Lewis Hamilton (Mercedes)

9. Mick Schumacher (Haas)

10. Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

Sainz vormt maar kort een bedreiging voor Verstappen

Het werd Verstappen bij de start wel even lastig gemaakt door de Ferrari's. Sainz kon in bocht 3 in de aanval, maar de Spanjaard was niet doortastend genoeg om de WK-leider de leiding afhandig te maken. Daarna kregen de Ferrari-coureurs het vooral met elkaar aan de stok, terwijl Verstappen makkelijk kon wegrijden. Verder naar achteren kwam het tot een aanvaring tussen Hamilton en Pierre Gasly. De Fransman kneep de Mercedes-coureur af, maar viel vooral zelf terug.

Pérez moest na een gridstraf van de dertiende plaats komen, maar werkte zich knap naar voren. Gebruikmakend van zijn snelle Red Bull eindigde de opmars van de Mexicaan achter Russell. Eerder was hij onder anderen langs Hamilton, Schumacher, Magnussen en Ocon gegaan.

Leclerc kwam in de slotfase nog wel iets dichter bij Verstappen, die het gat kon controleren. Van een naderende aanval was daarom geen sprake. Zondag gaat de strijd vooraan weer verder, met de top drie van de startopstelling in dezelfde volgorde als de sprintrace. Verstappen heeft dan wel zijn teamgenoot Pérez wat dichter in de buurt.