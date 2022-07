Bernie Ecclestone heeft zaterdag zijn excuses aangeboden voor de omstreden uitspraken die hij onlangs over de Russische president Vladimir Poetin en de oorlog in Oekraïne deed. De voormalige Formule 1-baas ziet in dat zijn teksten onhandig waren.

Ecclestone zei ruim een week geleden in Good Morning Britain onder meer dat hij "nog altijd een kogel zou willen vangen" voor "wereldgozer" Poetin, die volgens hem "alleen maar heeft gedaan waarvan hij dacht dat het goed was". De Formule 1 nam afstand van die uitspraken.

De 91-jarige Brit komt nu terug op zijn woorden. "Mensen zeggen of doen soms dingen zonder er goed over na te denken. Dat heb ik in dit geval ook gedaan", zei hij in een interview met Sky Sports.

"Ik kan me voorstellen dat mensen denken dat ik goedpraat wat Poetin in Oekraïne heeft gedaan. Maar zo bedoelde ik het niet. Ik ben opgegroeid tijdens de oorlog, dus ik weet wat het is."

Bernie Ecclestone naast de Russische president Vladimir Poetin. Bernie Ecclestone naast de Russische president Vladimir Poetin. Foto: Getty Images

'De Oekraïners verdienen dit niet'

Tijdens zijn omstreden televisieoptreden was Ecclestone verder kritisch op de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. In zijn interview met Sky Sports benadrukte hij echter mee te leven met alle Oekraïners.

"Ze moeten lijden voor iets wat ze niet hebben gedaan. Ze hebben niets verkeerd gedaan. Ze willen verder met hun leven, hun kinderen naar school zien gaan, naar hun werk gaan en geld verdienen om het gezin draaiende te houden. Ze verdienen dit niet", aldus Ecclestone.

"Dit is voor niemand goed. Ik zie niet in hoe iemand hier baat bij heeft. Ze moeten met elkaar om tafel gaan en tot een oplossing komen. Sorry als ik mensen boos heb gemaakt met wat ik heb gezegd. Dat was niet mijn bedoeling."

Het was niet de eerste keer dat de Formule 1 afstand nam van controversiële uitspraken van Ecclestone. Twee jaar geleden raakte de Brit in opspraak toen hij zei dat "zwarte mensen vaak racistischer zijn dan witte mensen".