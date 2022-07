Carlos Sainz heeft zaterdag in de tweede vrije training voor de Grand Prix van Oostenrijk de snelste tijd geklokt. Max Verstappen werd in zijn Red Bull derde, achter Charles Leclerc.

De tweede vrije training in een sprintraceweekend wordt door de teams vooral gebruikt om de strategie voor de twee races te bepalen. Na de kwalificatie op vrijdagmiddag mag er bijna niets meer aan de auto veranderd worden.

Verstappen, die de sprintrace zaterdag om 16.30 uur vanaf poleposition mag beginnen, reed eerst enige tijd op de softbanden en stapte daarna over naar de mediumbanden. Daarop reed hij zijn beste tijd: 1.08,778. Sainz was 0,168 seconden sneller. Leclerc gaf 0,050 toe op zijn teammaat. De beide Ferrari-coureurs klokten hun snelste tijd op de softbanden.

Het team van Alpine was wederom snel onderweg. Fernando Alonso was slechts 0,222 seconden langzamer dan zijn landgenoot Sainz. Esteban Ocon deed nog iets langer over een rondje. De Fransman gaf 0,238 toe en reed daarmee de vijfde tijd, nog voor Sergio Pérez. De Mexicaanse teammaat van Verstappen beleeft een moeizaam weekend op de Red Bull Ring.

Top tien tweede training 1. Carlos Sainz (Ferrari): 1.08,610

2. Charles Leclerc (Ferrari): +0,050

3. Max Verstappen (Red Bull): +0,168

4. Fernando Alonso (Alpine): +0,222

5. Esteban Ocon (Alpine): +0,238

6. Sergio Pérez (Red Bull): +0,569

7. George Russell (Mercedes): +0,630

8. Valtteri Bottas (Alfa Romeo): +0,641

9. Lewis Hamilton (Mercedes): +0,740

10. Lando Norris (McLaren): +0,909

Mercedes weet auto's Hamilton en Russell te herstellen

Na twee crashes in de kwalificatie moest Mercedes zowel de auto van George Russell als die van Lewis Hamilton repareren. Bij Russell viel de schade relatief mee: hij kreeg alleen een nieuwe versnellingsbak.

Hamilton had een volledig nieuw chassis nodig, waardoor zijn auto van de grond af aan opnieuw opgebouwd moest worden. Daarmee waren zijn monteurs pas halverwege de training klaar. Ook hij kreeg nog een andere versnellingsbak, eentje die de Brit al eerder heeft gebruikt. Beide coureurs ontlopen gridstraffen. Russell werd uiteindelijk zevende, Hamilton negende.

Tussen de twee Mercedes-coureurs nestelde Valtteri Bottas zich met zijn Alfa Romeo. De Fin weet al dat hij zondag door een gridstraf achteraan start. Zijn auto is dit weekend uitgerust met een nieuwe motor, zijn vierde van het seizoen. Lando Norris herstelde zich enigszins van een slechte kwalificatie en reed de tiende tijd.

