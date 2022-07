Mercedes-teambaas Toto Wolff en zijn Red Bull Racing-collega Christian Horner vinden dat fans van beide Formule 1-teams zich beter moeten gaan gedragen ten opzichte van elkaar. Ze vinden dat het er nu vaak te onsportief aan toegaat.

Er was vrijdag in Oostenrijk gejuich vanaf de tribunes te horen toen Mercedes-rijder Lewis Hamilton crashte tijdens de kwalificatie. Vorige week werd Max Verstappen op Silverstone uitgejouwd door Britse fans.

"Ik denk dat we meer in gesprek moeten gaan met de fans die juichen als een auto in de muur staat of een coureur uitjouwen wanneer hij een interview geeft", zei Wolff na de kwalificatie tegen Sky Sports.

"Zo moeten we niet omgaan met onze coureurs en vijanden, ook al kan een beetje rivaliteit goed zijn. We moeten dat de mensen samen met de Formule 1 en de media gaan bijbrengen."

Ook Horner hoopt op verandering

Het is niet de eerste keer dat fans van Hamilton en Verstappen zich onsportief gedragen ten opzichte van de coureur van het rivaliserende team. Ook Wolffs collega Horner vindt dat dergelijk gedrag niet langer kan.

"Het is geweldig om terug te zijn in Oostenrijk, we houden ervan om hier te racen. De steun die we krijgen is ongelooflijk en de passie is geweldig, maar het mag niet overslaan in gejoel naar onze tegenstanders", zei de Brit.

Verstappen pakte vrijdag pole voor de sprintrace, die zaterdag om 16.30 uur wordt verreden. Eerst staat om 12.30 uur de tweede vrije training op het programma. De Grand Prix van Oostenrijk begint zondag om 15.00 uur.