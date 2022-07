Sergio Pérez heeft vrijdag een gridstraf van negen plaatsen gekregen voor de Formule 1-sprintrace in Oostenrijk. De teamgenoot van Max Verstappen werd bestraft voor het overschrijden van de track limits in de kwalificatie.

De 32-jarige Pérez had zich al vierde gekwalificeerd voor de sprintrace. Door de straf start de Mexicaan zaterdag als dertiende.

Door het overschrijden van de track limits raakte Pérez zijn laatste rondetijd in Q2 en alle tijden in Q3 van de kwalificatie kwijt. Zijn op een na snelste tijd in de tweede sessie was namelijk niet snel genoeg om door te mogen gaan naar het laatste deel van de kwalificatie.

De overtreding van Pérez kwam pas aan het licht toen Q3 al was begonnen. De stewards besloten het incident pas na de kwalificatie te onderzoeken.

"Dit is heel teleurstellend", zei de coureur van Red Bull Racing over de straf. "Ik ga er alles aan doen om in de sprintrace weer een betere uitgangspositie voor de wedstrijd van zondag te krijgen."

Max Verstappen start zaterdag op poleposition bij de sprintrace op de Red Bull Ring. De Nederlander liet Ferrari-coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz net achter zich in de kwalificatie.