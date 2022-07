Charles Leclerc kon vrijdag in Spielberg niet ontevreden zijn met zijn tweede plek in de kwalificatie voor de sprintrace. De Monegask, die de afgelopen Grands Prix vooral pech heeft gehad, hoopt dat hij dit weekend weer eens uit de problemen kan blijven.

"De laatste vijf races waren rampzalig, ik hoop daarom gewoon dat ik dit weekend uit de problemen blijf", vertelde Leclerc, die op de Red Bull Ring in Oostenrijk door polesitter Max Verstappen werd geklopt.

De 24-jarige Leclerc beleefde een ijzersterke start van het seizoen, maar slaagde er in de laatste zeven races slechts één keer in om op het podium te eindigen. In die reeks viel hij twee keer uit met technische problemen.

Mede door die technische problemen moest Leclerc vorige maand bij de Grand Prix van Canada al van motor wisselen, waardoor hij tegen een gridstraf aanliep. Vorige week op Silverstone leek Leclerc op weg naar de zege, maar mede door een tactische keuze van Ferrari moest hij de overwinning laten aan teamgenoot Carlos Sainz.

Op Spielberg kwam Leclerc uiteindelijk 29 duizendsten tekort om Verstappen te kloppen. "Het zit allemaal ontzettend dicht bij elkaar. Het lukte me na de rode vlaggen niet om mijn banden op temperatuur te krijgen. Maar mijn felicitaties zijn voor Max, hij heeft het goed gedaan", aldus Leclerc.

Sainz haalde vertrouwen uit afgelopen races

Sainz baalde vooral dat hij niet in staat was om de sectoren op een goede manier aan elkaar te knopen. "En aan het eind van Q3 waren mijn banden simpelweg te koud om nog competitief te zijn", aldus Sainz, die ook last had van de rode vlaggen die werden veroorzaakt door Mercedes-coureurs Lewis Hamilton en George Russell.

"Uiteindelijk ontdekte ik waar ik tijd had laten liggen, maar ik was daar graag wat eerder achter gekomen. Hoewel we de pole zijn misgelopen, was het wel een sterke kwalificatie van ons. We konden alleen net niet pieken op het juiste moment. De afgelopen races hebben mij vertrouwen gegeven, dus ik kijk er naar uit om er wat moois van te maken."

De sprintrace, die de startopstelling voor de hoofdrace op zondag bepaalt, begint zaterdag om 16.30 uur. Eerder op de dag wordt om 12.30 uur de tweede vrije training nog verreden en zondag om 15.00 uur is de race.