Max Verstappen was vrijdag in Spielberg blij met het behalen van zijn poleposition voor de sprintrace. De Nederlander besefte echter tegelijkertijd dat de punten pas in de komende dagen worden verdeeld.

"Ik ben blij met deze pole, maar morgen en zondag moet het pas echt gebeuren", zei een ingetogen Verstappen op de Red Bull Ring. "We hebben een goede auto, dus we moeten daar zeker toe in staat zijn."

Verstappen rekende in een hectische kwalificatie af met nummer twee Charles Leclerc en de als derde geëindigde Carlos Sainz. Het verschil tussen de top drie was slechts 82 duizendsten.

"Op het eind zat het heel dicht bij elkaar, dus we moesten op ons best zijn om pole te pakken", vervolgde Verstappen, die zowel in Q1 als in Q2 nog niet bovenaan stond. "Het hielp ook niet mee dat we in Q3 door de rode vlaggen zo lang moesten wachten. Daardoor raak je wel een beetje uit je ritme. Gelukkig zijn we er goed mee omgegaan."

De rode vlaggen werden veroorzaakt door Mercedes-coureurs Lewis Hamilton en George Russell. Beide Britten eindigden door een crash in de bandenstapel. Hamilton start daardoor zaterdag als tiende, Russell begint als vijfde aan de sprintrace.

'Ongelooflijk om zo veel oranje te zien'

Verstappen, die op de Red Bull Ring wordt gesteund door vijftigduizend landgenoten, had tijdens de kwalificatie genoten van het publiek. "Het is ongelooflijk mooi om zo veel oranje op de tribunes te zien", vertelde de regerend wereldkampioen.

"Dat zorgt al de hele dag voor een grote lach op mijn gezicht. Ik hoop dat ik ze nog veel meer kan laten feestvieren de komende dagen. Dit is alvast een goed begin van het weekend."

De sprintrace, die de startopstelling voor de hoofdrace op zondag bepaalt, begint zaterdag om 16.30 uur. Eerder op de dag wordt om 12.30 uur de tweede vrije training nog verreden en zondag om 15.00 uur is de race.