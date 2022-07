Max Verstappen heeft vrijdag poleposition gepakt voor de sprintrace in Oostenrijk. De WK-leider was nipt sneller dan Charles Leclerc en Carlos Sainz van Ferrari. De beide Mercedes-coureurs schoten in de kwalificatie op de Red Bull Ring van de baan.

Verstappen pakte in de slotseconden de pole af van Leclerc, met een tijd van 1.4,984. Daarmee was de Red Bull-coureur 0,029 seconde sneller dan de nummer drie in het kampioenschap. Sainz kwam 0,082 tekort op de snelste tijd van de Limburger.

De vierde tijd was voor Verstappens teamgenoot Sergio Pérez. De Mexicaan moet nog wel vrezen voor een gridstraf, omdat hij in het tweede deel van de kwalificatie de baanlimiet over ging.

Lewis Hamilton maakte indruk met goede tijden tijdens de kwalificatie, maar op het belangrijkste moment ging het fout voor de Mercedes-coureur. De zevenvoudig wereldkampioen verloor bij het insturen van bocht 7 de controle over zijn auto en schoot hard van de baan de bandenstapels in. Zijn Mercedes was flink beschadigd, maar Hamilton zelf stapte ongedeerd uit. Er hangt de Brit ook nog een penalty boven het hoofd voor het in de weg zitten van Leclerc.

67 Hamilton maakt zware klapper in kwalificatie GP Oostenrijk

Ook Russell schiet van de baan

De pijn werd nog erger voor Mercedes. Net nadat Hamiltons auto was weggetakeld en de kwalificatie werd hervat, ging ook Geoge Russell van de baan. In de laatste bocht raakte de Brit net als zijn teamgenoot de achterkant van de auto kwijt. De Mercedes klapte daarna achterwaarts de bandenstapels in.

Russell heeft nog wel de vijfde startplaats in handen, maar moet vrezen voor een start vanuit de pitstraat. Ook zijn Mercedes was flink beschadigd. Hamilton start als tiende in de sprintrace, tenzij er ook aan zijn auto te veel onderdelen moeten worden vervangen.

Esteban Ocon reed een knappe zesde tijd in de Alpine. Voor het team van Haas was het een uitstekende middag. Kevin Magnussen heeft nu de zevende startplaats in handen, maar schuift mogelijk dus nog wat plaatsen op. Mick Schumacher reed naar de achtste plek. De negende rondetijd werd gezet door Fernando Alonso in de tweede Alpine.

Top tien kwalificatie 1. Max Verstappen (Red Bull): 1.04,984

2. Charles Leclerc (Ferrari): +0,029

3. Carlos Sainz (Ferrari): +0,082

4. Sergio Pérez (Red Bull): +0,420

5. George Russell (Mercedes): +0,447

6. Esteban Ocon (Alpine): +0,742

7. Kevin Magnussen (Haas): +0,895

8. Mick Schumacher (Haas): +1,027

9. Fernando Alonso (Alpine): +1,119

10. Lewis Hamilton (Mercedes): +8,167

Moeizaam weekend voor McLaren, Vettel opnieuw snel klaar

McLaren beleeft een moeizaam weekend in Spielberg. Daniel Ricciardo overleefde het eerste deel van de kwalificatie niet en werd zestiende. Lando Norris ging wel door, maar wist in Q2 geen fatsoenlijke tijd te klokken. De Brit klaagde over zijn remmen en schoot meerdere keren van de baan. Ook in de vrije training eerder op vrijdag waren er al veel problemen met het team. Norris viel stil terwijl hij net een nieuwe motor in zijn auto had gekregen. Die wisten de monteurs net voor de kwalificatie te vervangen voor een ouder exemplaar.

Ook Sebastian Vettel met de Aston Martin kwam niet door Q1, wat al de vijfde keer was dit seizoen. Zijn slotpoging was goed geweest voor de zevendtiende tijd, maar de viervoudig wereldkampioen ging over de baanlimiet. Daarom werd zijn tijd afgenomen, waardoor Vettel laatste werd in de kwalificatie.