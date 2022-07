Max Verstappen heeft vrijdag in de eerste training voor de Grand Prix van Oostenrijk de snelste tijd neergezet. Op de Red Bull Ring was de tijd om kilometers te maken voor de coureurs beperkt door twee rode vlaggen. Omdat het een sprintweekend is, wordt er vrijdag om 17.00 uur al gekwalificeerd.

Verstappen klokte 1.06,302 en en was daarmee ruim twee tienden sneller dan Charles Leclerc (1.06,557). George Russell completeerde de top drie en gaf zo'n vier tienden toe op Verstappen (1.06,702).

De eerste onderbreking werd na zo'n twintig minuten veroorzaakt door Lando Norris, die stilviel met technische problemen. "De auto staat in brand, het is ontzettend heet onder mijn stoeltje", gaf de McLaren-coureur aan. In het vervolg van de kwalificatie kwam hij niet meer op de baan.

Norris was niet de enige McLaren-coureur die een moeizame training doormaakte. Zijn teamgenoot Daniel Ricciardo ervaarde problemen met zijn DRS-systeem en kwam mede daardoor niet verder dan de zeventiende tijd.

Top tien eerste vrije training 1. Max Verstappen (Red Bull): 1.06,302

2. Charles Leclerc (Ferrari): +0,255

3. George Russell (Mercedes): +0,400

4. Sergio Pérez (Red Bull): +0,537

5. Lewis Hamilton (Mercedes): +0,607

6. Kevin Magnussen (Haas): +0,663

7. Carlos Sainz (Ferrari): +0,737

8. Fernando Alonso (Alpine): +0,798

9. Mick Schumacher (Haas): +0,944

10. Yuki Tsunoda (AlphaTauri): +0,994

Bijna drie kwartier trainingstijd

In het tweede gedeelte van de training, waarin coureurs veel klaagden over drukte op het circuit, werd de sessie opnieuw enkele minuten stilgelegd. Dit keer vanwege een stuk rubber op het asfalt. In totaal kwamen de coureurs tot een trainingstijd van bijna 45 minuten.

Het Grand Prix-weekend in Oostenrijk gaat vrijdag om 17.00 uur verder met de kwalificatie voor de sprintrace, die zaterdag (om 16.30 uur) begint. In de sprintrace zijn acht punten te verdienen voor de winnaar.