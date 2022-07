De regels om het stuiteren van de huidige Formule 1-auto's tegen te gaan zijn pas van kracht tijdens de Grand Prix van België, eind augustus. De maatregelen tegen het aerodynamische fenomeen porpoising zouden eigenlijk over twee weken tijdens de Franse GP al ingaan. Om de inflatie op te vangen worden het budgetlimiet van de teams ook verruimd.

Dat heeft de zogeheten Formule 1-commissie vrijdag besloten in Oostenrijk. Vlak bij de Red Bull Ring werd overleg gevoerd tussen alle belanghebbenden, waaronder de tien teams, de Formule 1 en de FIA.

Sinds de Grand Prix van Canada drie weken geleden is er al veel te doen om een technische richtlijn van de autosportbond, die een einde moet maken aan te hevig gestuiter van de auto's. In eerste instantie zouden deze maatregelen vanaf die race al gelden. Later werd het vanaf de Britse Grand Prix (vorige week) en vervolgens vanaf de Franse Grand Prix (over twee weken). Maar nu is de invoering verder doorgeschoven naar de Belgische Grand Prix.

Volgens de FIA moeten meerdere teams veranderingen aan de vloer van de auto doorvoeren om aan de regels te voldoen. Daar kan na de Grand Prix van Hongarije op 31 juli niet aan gewerkt worden, omdat de fabrieken dan verplicht dicht moeten voor een zomerpauze. Dat teams tijd krijgen voor deze aanpassingen is opvallend. Zowel Ferrari als Red Bull stelde bijvoorbeeld dat ze niets aan hun auto hoeven te veranderen om aan de regels te voldoen.

Mercedes beschuldigt deze teams ervan met een vloer te rijden die verbuigt, iets dat min of meer is bevestigd door de FIA. Deze flexibele vloeren zijn mogelijk door een grijs gebied in de regels, een gebied dat de FIA met de technische richtlijn wil dichttimmeren. De houten plank onder de vloer mag volgens de nieuwe regels niet meer dan 2 millimeter verbuigen.

Christian Horner en Mattia Binotto, de teambazen van respectievelijk Red Bull en Ferrari. Christian Horner en Mattia Binotto, de teambazen van respectievelijk Red Bull en Ferrari. Foto: Getty Images

Teams mogen meer besteden om inflatie op te vangen

Daarnaast wordt de budgetlimiet van de teams verruimd, die was vastgesteld op 140 miljoen dollar (137 miljoen euro). Red Bull-teambaas Christian Horner voert hiervoor al sinds het begin van het seizoen campagne, omdat bijvoorbeeld reis- en vrachtkosten sterk zijn gestegen als gevolg van wereldwijde inflatie. Veel andere teams wilden er eerst niet in mee, maar nu zijn negen van de tien teambazen toch overstag gegaan. De teams krijgen een budgetverhoging van 3,1 procent. Dat komt bovenop de 3 procent die al was meegenomen in de oorspronkelijke afspraken om inflatie op te vangen.

Uit de bespreking kwam ook nog slecht nieuws voor het Circuit de Barcelona-Catalunya in Spanje. De teams zijn het erover eens dat de voorbereidende tests nu daags voor de eerste Grand Prix van het seizoen buiten Europa gehouden kunnen worden. De kans is daarmee groot dat de voorbereiding op het seizoen 2023 volledig in Bahrein plaatsvindt, en dat de wintertests in Barcelona verleden tijd zijn.

FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem liet tot slot weten dat er nieuwe stappen zijn gezet in de gesprekken over de motor die vanaf 2026 in de Formule 1 wordt gebruikt. De commissie zou er bijna over uit zijn hoe die motoren eruit moeten zien. Vooral Porsche en Audi zouden nog wachten op de definitieve afspraken, voor ze hun toetreding tot de koningsklasse formeel maken.