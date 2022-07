Geruchten over een tweedeling binnen Ferrari na strategisch geblunder in de Britse Grand Prix worden door Charles Leclerc hardnekkig ontkend. Toch werd het grootste slachtoffer van het geschutter wel in zijn woonplaats opgezocht door teambaas Mattia Binotto.

"Hij kwam naar Monaco omdat de laatste vijf races slecht voor me zijn verlopen", vertelde Leclerc donderdag in Oostenrijk. De nummer drie in de WK-stand wilde in de korte tijd tussen de races op Silverstone en de Red Bull Ring even naar huis. "Ik moest even los komen van alles", legde hij uit.

Dat lukte niet helemaal, want zijn teambaas kwam langs. De twee aten in een hotel. De vloeiend Frans sprekende Binotto betaalde de rekening, Leclerc kon in eigen taal zijn hart luchten. "Hij komt wel vaker langs, maar nu was het omdat het al enige tijd niet lekker loopt."

Leclerc won voor het laatst in Australië en stond in Miami voor het laatst op het podium. Winstkansen in Groot-Brittannië werden hem door de neus geboord door een besluit van het team. Ferrari haalde Carlos Sainz binnen bij een late safetycar-situatie, en liet hun grootste kanshebber voor de wereldtitel buiten op oude banden. Na afloop kwamen Leclerc en Binotto in beeld, waarbij de teambaas zijn coureur met opgeheven vinger toesprak.

"Iedereen vroeg zich af waarom hij zo deed. Hij was boos, omdat ik terneergeslagen was. Hij wilde me opbeuren", was de uitleg van Leclerc. "Hij begreep wel dat ik teleurgesteld was."

Sainz en Leclerc op de teamfoto van Ferrari. Sainz en Leclerc op de teamfoto van Ferrari. Foto: Getty Images

Leclerc ontkent onenigheid over teamfoto

Na afloop werd er een teamfoto gemaakt, met een blije winnaar Sainz als stralend middelpunt. Leclerc stond er ook op, lachend als een boer met kiespijn. In Italiaanse media doken later verhalen op dat de helft van het team eigenlijk niet op de foto wilde, uit boosheid omdat de verkeerde Ferrari-coureur had gewonnen.

Volgens de kopman is er geen verdeeldheid binnen het team. "Dat is echt niet waar. Ik wil me niet eens tegen dit soort roddels verdedigen."

"We zijn extreem verenigd", betoogde Leclerc. "Natuurlijk was er wat teleurstelling omdat we als eerste en vierde zijn geëindigd. Voor de safetycar de baan op kwam, lagen we nog met twee auto's aan de leiding. Maar iedereen was heel blij dat Carlos zijn eerste race won. Echt waar, er is geen verdeeldheid."

'Er is wel het een en ander veranderd'

Volgens de Monegask is er wel flink nagepraat over de keuzes die werden gemaakt tijdens de race op Silverstone. "Als de safetycar de baan op komt, moet je een besluit nemen. En daar moet je klaar voor zijn. Als je dat niet bent, wordt het lastig", legde Leclerc uit. "Dus er is wel het een en ander veranderd. Maar ik ga niet in op details."

Met zijn overwinning staat Sainz op nog maar elf punten van zijn teamgenoot. Het maakt de vraag des te relevanter of Ferrari eerder teamorders moet opleggen om de grootste kanshebber voor de titel voorrang te geven. Maar Leclerc wilde niet antwoorden. "Die keuze is niet aan mij. Dat moeten jullie maar aan Mattia vragen. "