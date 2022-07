Een kleine week na de horrorcrash van Zhou Guanyu spoken de beelden van de crashende Alfa Romeo-coureur nog steeds door het hoofd van George Russell. De Mercedes-rijder was onbedoeld de aanstichter van het zware ongeval op Silverstone, waarbij de jonge Chinees ondersteboven over het asfalt schoof.

"Het was afschuwelijk om hem ondersteboven in zijn auto te zien hangen, wetende dat hij er niet uit kon komen", vertelde de 24-jarige Russell donderdag op de persconferentie in Spielberg, waar dit weekend de Grand Prix van Oostenrijk op het programma staat.

"Ik zag hem bewegen en wist dus dat hij bij kennis was, maar toch maakte ik me heel erg zorgen. Iedere coureur weet hoe claustrofobisch zoiets aanvoelt. Hij zat vast tussen de halo en zijn hoofdsteun en had ook nog eens de bandenstapel half op zijn hoofd liggen. Het was vreselijk om te zien."

Russell tikte de 23-jarige Zhou bij de start van de Grand Prix van Groot-Brittannië met hoge snelheid over de kop. Zhou, die er wonder boven wonder zonder kleerscheuren van afkwam, schoof ondersteboven over het asfalt en kwam achter de bandenstapel tegen het hek terecht.

Zhou Guanyu kon op Silverstone niet zelfstandig uit zijn auto komen. Zhou Guanyu kon op Silverstone niet zelfstandig uit zijn auto komen. Foto: ANP

Russell heeft geen spijt dat hij uit auto stapte

Toen Russell het ongeluk zag gebeuren, zette hij zijn auto aan de kant om te zien hoe het met Zhou ging. Vervolgens bleef hij minutenlang bij het wrak van Zhou staan, om er zeker van te zijn dat hij veilig uit zijn auto zou komen.

Pas later kreeg Russell in de gaten dat zijn auto helemaal niet zo zwaar was beschadigd en dat hij waarschijnlijk zelfs opnieuw had kunnen starten als hij zijn auto naar de pits had gereden. "Het was een natuurlijke reactie van mij", vervolgde Russell, die dit jaar debuteert bij Mercedes als teamgenoot van Lewis Hamilton.

"Mijn monteurs hadden er ook alle begrip voor. Om eerlijk te zijn dacht ik dat ik sowieso zou zijn uitgevallen door de schade die ik had, maar achteraf bleek dat niet zo te zijn. Het zij zo, dat was op dat moment zeker niet het belangrijkst."

'Van ieder ongeluk in welke sport dan ook valt te leren'

Volgens Russell zijn er genoeg lessen te trekken uit het ongeluk van Zhou. "Bij ieder zwaar ongeluk in welke sport dan ook kan je leren", vervolgde hij. "Er was een soort gat tussen de bandenstapel en het hek waarin hij precies terechtkwam. Dat was niet goed en moet worden opgelost. Ook de roll hoop ging stuk, iets dat nooit mag gebeuren."

"Crashes zullen altijd blijven bestaan in de autosport, maar we moeten er altijd van blijven leren. Gelukkig doet de FIA dat ook, want deze sport is van heel ver gekomen. En over veertig jaar zijn we ook weer veel verder dan dat we nu zijn. Toch blijft het angstaanjagend om zulke heftige crashes te zien."

Russell komt vrijdag om 13.30 uur voor het eerst in actie op het circuit, als de eerste vrije training op het programma staat. Later op de dag om 17.00 uur is de kwalificatie. Zaterdag om 16.30 uur volgt de sprintrace op de Red Bull Ring en zondag om 15.00 uur is de race.