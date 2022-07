Max Verstappen heeft donderdag lachend gereageerd op de sneer van Lewis Hamilton na afloop van de Grand Prix van Groot-Brittannië. De 37-jarige Brit zinspeelde er een week geleden op dat hij Charles Leclerc een verstandigere coureur vindt dan de regerend wereldkampioen.

Hamilton zei zondag na de door Carlos Sainz gewonnen race dat hij genoten had van zijn gevecht met Leclerc. "Hij is een heel verstandige coureur, totaal anders dan wat ik hier vorig jaar heb meegemaakt", doelde de zevenvoudig wereldkampioen op zijn crash met Verstappen een seizoen eerder.

In Spielberg, waar dit weekend de Grand Prix van Oostenrijk op het programma staat, moest Verstappen vooral lachen om de opmerking van Hamilton. "Ik vind het wel knap dat op je 37e inmiddels weet hoe je een apex moet halen", zei Verstappen met een grote lach over de bochtentechniek van Hamilton. "Hij leert gelukkig wel. Dat is natuurlijk ook positief om te zien voor de jongere coureurs, dat je nog altijd blijft leren."

Verstappen ging vervolgens op serieuzere toon verder in op het gevecht tussen Leclerc en Hamilton. "Het was duidelijk te zien op de beelden. Ik denk dat Charles hem minder ruimte liet dan ik deed. Dat zegt wel genoeg. Uiteindelijk was hij ook degene die vorig jaar een straf kreeg, daar hoeven we het dus ook niet meer over te hebben."

'Ik vind die opmerkingen een beetje lomp'

Verstappen werd vorig jaar in de beroemde Copse Corner door Hamilton van de baan getikt en vloog daardoor op hoge snelheid in de bandenstapel. De Nederlander moest uit voorzorg naar het ziekenhuis, maar mocht daar nog diezelfde avond vertrekken. Hamilton werd als schuldige voor de crash aangewezen en ontving een tijdstraf van tien seconden.

"Of ik die opmerkingen ook wel erbij vind horen? Ik vind het een beetje lomp", vervolgde Verstappen, die riant aan de leiding van het wereldkampioenschap staat. "Uiteindelijk heeft dit allemaal niks met mijn prestaties te maken. Ik moet me gewoon concentreren op wat wij hier doen, en dat doen we best wel goed dit jaar."

De eerste vrije training voor de Grand Prix van Oostenrijk begint vrijdag om 13.30 uur. Omdat er dit weekend een sprintrace op het programma staat, wordt de kwalificatie vrijdagmiddag om 17.00 uur al gehouden.