Teambaas Christian Horner baalt ervan dat Max Verstappen zondag in de Grand Prix van Groot-Brittannië genoegen moest nemen met de zevende plek. De Red Bull Racing-coureur viel door schade aan zijn auto flink terug.

Verstappen ging aan de leiding toen hij in bocht vijf ineens een stuk carbon op de baan zag liggen. De Nederlander kon niet meer uitwijken, reed er vol overheen en beschadigde de vloer van zijn auto flink.

Hij verloor door die schade veel tijd per ronde. Uiteindelijk werd hij gepasseerd door winnaar Carlos Sainz, teamgenoot Sergio Pérez, Lewis Hamilton, Charles Leclerc, Fernando Alonso en Lando Norris.

"De auto verloor heel veel downforce. Het was heel ongelukkig voor Max, want de race had fantastisch voor hem kunnen uitpakken. Maar ieder punt telt", zei teambaas Horner na de race op Silverstone.

"Max vocht net zo hard voor de zevende plek als hij voor de overwinning doet. De grootste winst van vandaag is dat alle coureurs in orde zijn na de crashes die we hebben gezien. Hopelijk zijn Alexander Albon en Zhou Guanyu er volgende week bij in Oostenrijk."

Horner prijst 'sensationele' Pérez

Verstappens teamgenoot Pérez redde het weekend van Red Bull door achter winnaar Sainz als tweede over de streep te komen. Horner genoot van de manier waarop de Mexicaan reed op Silverstone.

"Hij reed geweldig nadat hij in het begin van de race wat schade opliep. We moesten de neus van zijn auto vervangen, maar de manier waarop hij zich vervolgens terugknokte in het veld, was gewoon sensationeel", aldus de Brit.

"Hij profiteerde weliswaar van een safetycar-situatie waarin we de mogelijkheid hadden om hem van verse banden te voorzien, maar zijn racesnelheid en de manier waarop hij reed waren buitengewoon."

Verstappen pakte zes punten en leidt nog altijd in de WK-stand. De volgende Grand Prix is zondag in Oostenrijk. Voor de zomerstop komen ook het Circuit Paul Ricard (Frankrijk) en de Hungaroring (Hongarije) nog aan bod.