Zhou Guanyu en Alexander Albon bleven zondag ongedeerd bij een zeer zware crash kort na de start van de Grand Prix van Groot-Brittannië. Beide coureurs waren na afloop dankbaar dat zij ongeschonden uit hun auto waren gekomen.

"Het was een zware crash en ik ben heel blij dat ik niets mankeer", zei Zhou. "De marshals en het medisch team op circuit waren fantastisch, maar de halo heeft mij vandaag gered. Het bewijst dat het zin heeft de veiligheid van onze auto's te blijven verbeteren. Ik ben fit en kijk ernaar uit volgende week in Oostenrijk te racen."

George Russell raakte de controle kwijt over zijn Mercedes en ramde vol de zijkant van de auto van Zhou, die ondersteboven werd geduwd en op hoge snelheid door de grindbak vloog en zelfs over de bandenstapel tegen de hekken knalde.

Het duurde even voordat de hulpdiensten de Chinees konden bevrijden uit het wrak, dat tussen een stapel banden en het hekwerk lag ingeklemd. Hij werd per brancard afgevoerd naar de medische post op het circuit, waar al vrij snel de geruststellende mededeling naar buiten kwam dat Zhou bij bewustzijn was, kon praten en geen breuken had opgelopen. Even later volgde het bericht dat hij ongedeerd uit de crash was gekomen.

120 Ongelooflijke crash in Formule 1: Zhou slaat meerdere malen over de kop

Albon zondagavond ontslagen uit ziekenhuis

Ook Albon was betrokken bij het startongeluk. De Williams-coureur werd aangetikt en knalde met de neus van zijn auto tegen de binnenkant van een betonnen muur.

De 26-jarige Albon werd uit voorzorg afgevoerd naar het ziekenhuis, waar hij later op zondagavond ook weer werd ontslagen. "Alles is in orde", schreef Albon op Twitter, die daarbij ook een foto plaatste waarop hij in een ziekenhuisbed lag.

"Maar het allerbelangrijkste is dat Zhou Guanyu in orde is. Dank aan de medische staf en bedankt iedereen voor de aardige berichtjes. We gaan ons nu volledig focussen op Oostenrijk."

En die Grand Prix van Oostenrijk staat volgende week al op het programma. Carlos Sainz boekte in Silverstone zijn eerste zege uit zijn loopbaan. Max Verstappen eindigde in een beschadigde auto als zevende.