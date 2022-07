Charles Leclerc beet zondag na afloop van de Britse Grand Prix flink op zijn tong. De Monegask had lange tijd zicht op de zege, maar eindigde mede door strategische keuzes van zijn team Ferrari als vierde.

"Ik wil op dit moment geen commentaar geven op de keuzes van het team. Ik wil het er pas over hebben als ik het complete plaatje voor me heb, nu heb ik alleen mijn perspectief", vertelde een chagrijnige Leclerc in de paddock van Silverstone.

De 24-jarige Leclerc reed aan de leiding toen in de slotfase de safetycar werd ingezet omdat Esteban Ocon was stilgevallen. Ferrari liet Leclerc buiten, maar haalde wel nummer twee Carlos Sainz naar binnen en zette de Spanjaard op de veel snellere softbanden.

Voor Sainz was het bij de herstart een koud kunstje om zijn teamgenoot voorbij te gaan. Leclerc werd ook nog ingehaald door Sergio Pérez (tweede) en Lewis Hamilton (derde), die eveneens naar nieuwe banden hadden gewisseld.

68 Hamilton na ronden lang gevecht voorbij aan Leclerc

'Een eerste zege in de Formule 1 is extreem speciaal'

Leclerc probeerde nog wel blij te zijn voor teamgenoot Sainz, die de eerste overwinning uit zijn loopbaan pakte. "Ik wil verder ook niet te veel focussen op mijn teleurstellende race, maar meer op de geweldige overwinning van Carlos", vervolgde Leclerc.

"Een eerste zege in de Formule 1 is altijd extreem speciaal. Het is een geweldig resultaat, het is geweldig voor Carlos. Hij heeft flink wat vertrouwen opgebouwd in de laatste races en vandaag kwam het allemaal samen. Ik ben oprecht blij voor hem."

Leclerc liep dankzij zijn vierde plek wel zes punten in op WK-leider Max Verstappen, die door een beschadigde auto niet verder kwam dan de zevende plek. De viervoudig Grand Prix-winnaar heeft nog 43 punten achterstand op de Nederlander (181 om 138 punten). Het Formule 1-seizoen wordt volgende week alweer vervolgd met de Grand Prix van Oostenrijk.