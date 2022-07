Carlos Sainz moest na afloop van zijn overwinning in de Britse Grand Prix nog even laten bezinken dat het hem eindelijk was gelukt: na 150 races was daar eindelijk zijn eerste zege.

"Het is nog niet helemaal ingedaald", bekende de Ferrari-coureur. Hij kwam uit een hectische race op Silverstone, waarin van alles gebeurde. Ook de slotfase was voor de Spanjaard ondanks ogenschijnlijke controle nog heftig. "Ze bleven over de radio maar praten over de gaten naar de mensen achter me. Ik had ook niet de snelheid vandaag, maar bleef er in geloven en het kwam goed."

Sainz stond langdurig onder druk tijdens de race. Eerst ging Max Verstappen hem voorbij, later was teamgenoot Charles Leclerc ondanks schade aan zijn auto duidelijk sneller. Onderstuur was volgens de Ferrari-coureur de grote boosdoener. Zijn auto gleed steeds over de voorwielen weg.

"Dat was gek, want vrijdag was ik nog blij met hoe de auto zich gedroeg", vertelde de uiteindelijke winnaar. "De snelheid was er, en ik ging dus met vertrouwen de race in. Maar door dat onderstuur verloor ik elke ronde wat tijd, zeker in de langzame bochten. We moeten nog analyseren hoe dat kwam."

'Het was duidelijk dat ik naar de softs moest'

De redding kwam in ronde 37. Nadat Esteban Ocon zijn kapotte Alpine op de baan stilzette, kwam de safetycar het asfalt op. "Ik had langer dan Leclerc de harde banden en het was dus duidelijk dat ik daar vanaf moest. De softs was de logische keuze", legde hij uit. "Dus we gingen ervoor. Bij de herstart wilde ik Charles vervolgens clean voorbij en hem daarbij ook niet te veel hinderen. Dat ging gelukkig goed."

Sainz is opgelucht dat hij die eerste zege eindelijk heeft gepakt, nadat hij een dag eerder al zijn eerste poleposition noteerde. "Na de pole voelde ik die opluchting nog niet, maar nu wel."

"Ik zat er al een paar keer dicht bij en het werd tijd dat het ging gebeuren", vond de Madrileen. "Ik ben er in blijven geloven, ook al was het niet makkelijk. Dus ik ben erg blij dat het eindelijk gelukt is vandaag."