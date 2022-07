Max Verstappen verloor zondag door schade aan zijn vloer zo'n twee seconden per ronde bij de Grand Prix van Groot-Brittannië. De Nederlander eindigde in zijn zwaar beschadigde Red Bull desondanks als zevende op Silverstone.

"Door het foutje van Carlos Sainz kwam ik op een gegeven moment op kop te liggen", analyseerde Verstappen bij Viaplay. "En een paar bochten later in bocht 5 lag opeens een stuk carbon. Op het moment dat ik het zag kon ik niet meer naar links of rechts gaan. Ik probeerde het daarom maar zo recht mogelijk te raken."

Door er recht overheen te rijden beschadigde Verstappen een groot gedeelte van de vloer. "De linker zijkant van de vloer was volledig kapot gescheurd", vertelde de WK-leider.

"Daardoor was de balans volledig zoek en verloor ik veel rondetijd. Toen ik uitstapte keek ik onder de vloer en zag ik dat alles eraf lag. Vooral met deze auto's waarin de vloer het belangrijkste onderdeel is, verloor ik daar natuurlijk heel veel downforce door. Waarschijnlijk zo'n anderhalf, tot twee seconden per ronde."

Daardoor moest Verstappen genoegen nemen met de zevende plek. De Grand Prix van Groot-Brittannië werd gewonnen door Sainz. Sergio Pérez eindigde als tweede en publiekslieveling Lewis Hamilton completeerde het podium.

130 Sainz wint na knotsgekke race zijn eerste Grand Prix, Verstappen zevende

Verstappen bleef hele race schade houden

De schade aan de Red Bull was voor de monteurs van Verstappen niet te herstellen tijdens zijn pitstops. "Het is de hele race hetzelfde gebleven", vervolgde Verstappen, die nog wel een riante voorsprong in het kampioenschap op nummer twee Pérez (34 punten) en nummer drie Leclerc (43 punten) heeft.

"Het was ook extra lastig omdat de schade aan de linkerkant van de vloer zat. Alle bochten naar rechts worden dan extra moeilijk en daar heb je er op dit circuit aardig wat van. Dat was niet fijn, maar gelukkig hebben we wel nog wat punten kunnen pakken."

Verstappen en zijn collega coureurs komen volgend weekend alweer in actie als de Grand Prix van Oostenrijk op het programma staat. Vorig jaar won de Nederlander beide races op Spielberg.