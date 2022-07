Alfa Romeo-coureur Zhou Guanyu is zondag zwaar gecrasht bij de start van de Britse Grand Prix op Silverstone. Het duurde enige tijd voor de Chinees uit de auto kon worden gehaald. Zowel bij Zhou als collega-coureur Alexander Albon werd geen ernstige verwondingen geconstateerd in het medisch centrum op het circuit.

Zhou werd al voor de eerste bocht geraakt door de Mercedes van George Russell en schoof op zijn kop op hoge snelheid door de grindbak. Vlak voor de bandenstapels stuiterde zijn Alfa Romeo omhoog, waardoor hij over de banden tegen het hek plofte.

Een specialistisch team haalde Zhou na enige tijd uit zijn benarde positie en bracht de 23-jarige coureur naar het medisch centrum. Daar werden geen ernstige verwondingen geconstateerd, waarna hij het medisch centrum mocht verlaten.

Ook Albon kwam er zonder zware kleerscheuren vanaf. De Williams-coureur, die in de eerste bocht hard werd geraakt door meerdere auto's, is inmiddels per helikopter vervoerd naar een ziekenhuis, waar hij medische checks zal ondergaan.

De wedstrijdleiding toonde direct de rode vlag, waarna de race werd stilgelegd. Max Verstappen, die bij de start de leiding overnam van polesitter Carlos Sainz, moet bij de herstart weer als tweede starten.

Zhou en Albon kunnen de race vanzelfsprekend niet vervolgen. Ook Russell behoort tot de uitvallers.