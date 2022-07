Verstappen vervolgt: "Van de ene op de andere ronde verloor ik gewoon twee seconden per ronde. Dat is de hele race zo gebleven. Heel lastig, vooral ook omdat het aan de linkerkant was. Dan gaan alle rechter bochten heel lastig. Op dit circuit heb je aardig wat snelle bochten die rechtsaf gaan. Dat was niet fijn, maar gelukkig hebben we wel nog wat punten kunnen pakken."