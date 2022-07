Ferrari-coureur Carlos Sainz heeft zondag in Groot-Brittannië de eerste Grand Prix-zege uit zijn loopbaan geboekt. Max Verstappen finishte door problemen aan zijn auto als zevende en liep zo averij op in de strijd om de wereldtitel.

Sergio Pérez en Lewis Hamilton werden respectievelijk tweede en derde na een prachtig gevecht in de slotfase. De vierde plaats was voor Charles Leclerc, die nipt Fernando Alonso van het lijf hield.

Verstappen kwam vlak voor Mick Schumacher over de streep, na een fel duel in de laatste meters. De Duitser pakte in de Haas zo zijn eerste punten in de Formule 1. Leider Verstappen zag naaste belager Leclerc zes punten dichterbij komen in de WK-stand.

De race werd bij de eerste start opgeschrikt door een zware crash van Alfa Romeo-coureur Zhou Guanyu. De Chinees kwam ondersteboven achter de vangrail terecht, maar hield er wonderwel geen fysieke schade aan over. Alexander Albon was ook bij de crash betrokken en moest voor controle naar het ziekenhuis.

Verstappen pakt de leiding, maar komt dan in de problemen

Verstappen had bij de oorspronkelijke start de leiding gepakt, maar door de rode vlag vanwege de zware crash vertrok Sainz bij de herstart weer van pole. Ditmaal hield de Spanjaard de regerend wereldkampioen wel van zich af.

Sainz maakte een paar ronden later onder druk van Verstappen een foutje, waarvan de Nederlander profiteerde. Verstappen kon niet lang genieten van de leiding. Eerst vermoedde hij dat hij een lekke band had, waarop de Red Bull-coureur meteen zijn team opzocht.

Maar ook op verse banden kwam Verstappen snelheid tekort. Over de boordradio kreeg de WK-leider te horen dat hij schade aan zijn auto had. Daarmee was zijn bemoeienis met de strijd om winst voorbij.

45 Verstappen klaagt tegen team over grip van zijn banden

Hamilton dringt aan bij de Ferrari's

Ferrari kreeg het daardoor niet per se makkelijker. Hamilton was in de buurt gebleven en kwam rap dichter bij de twee leiders, vooral doordat Sainz het tempo niet had en zijn teammaat Leclerc ophield. De Monegask klaagde volop over de radio dat hij erlangs wilde, maar Ferrari greep niet in. Sainz kreeg te horen dat hij moest versnellen en werd in de negentiende ronde naar binnen gehaald.

Leclerc kreeg daarna al gezelschap van Hamilton, maar voor de thuisfavoriet een aanval kon inzetten, maakte ook de Ferrari-coureur een stop. Terwijl Hamilton verder reed, kwam Leclerc weer achter Sainz terecht. Opnieuw duurde het even voor Ferrari ingreep, maar toen Sainz niet aan de gewenste rondetijden kwam, moest hij zijn teammaat erlangs laten. Hamilton stopte kort daarna en kwam achter de twee Ferrari's weer de baan op.

Net op het moment dat de Brit de jacht echt had geopend op de Ferrari's, was er een uitvalbeurt op het rechte stuk van Esteban Ocon, die even daarvoor Verstappen had ingehaald. Dat betekende een safetycar, waarop vrijwel de hele top tien naar binnen kwam voor softbanden. Leclerc zat tactisch in een lastig pakket en bleef buiten. Pérez sloot ondertussen op nieuwe softs aan bij Hamilton.

120 Ongelooflijke crash in Formule 1: Zhou slaat meerdere malen over de kop

Felle gevechten tussen Pérez, Hamilton en Leclerc

Daarna ontstonden er meerdere felle gevechten. Sainz pakte direct de leiding over van Leclerc. Daarachter zette Pérez zijn Red Bull direct naast de Mercedes van Hamilton en pakte hij zo de derde plaats over. Daarna kreeg de Mexicaan het al snel aan de stok met Leclerc.

Met de Ferrari van de Monegask op oudere banden, ontstond er een fraai duel. Daarin kwam ook Hamilton even voorbij, verdedigde Leclerc zich met hand en tand maar werd Pérez uiteindelijk tweede. Hamilton ging ook Leclerc voorbij en pakte zo zijn tweede podiumplaats op rij. Het vond allemaal plaats achter Sainz, die na de geslaagde inhaalactie moeiteloos naar de zege reed.

WK-leider Verstappen bezit nu 181 punten, 34 punten meer dan Pérez. Leclerc is de nummer drie met 138 punten en Sainz staat vierde met 127 punten.

De volgende race is komend weekend al. Dan staat de Grand Prix van Oostenrijk op de kalender.