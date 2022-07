De succesvolle kwalificatie voor de Grand Prix van Groot-Brittannië geeft Nicholas Latifi een boost voor zijn zelfvertrouwen. De Canadees was zaterdag een van de grote verrassingen door voor het eerst dit seizoen tot de derde sessie door te dringen.

"Het is voor mij niet per se een opluchting, maar vooral heel goed voor mijn zelfvertrouwen. Ik bedoel, ik vond het al geweldig om naar Q2 te gaan en Q3 is dan zeker meer dan we vooraf hadden gedacht dat mogelijk was", zei Latifi na afloop van de kletsnatte kwalificatie.

Over de positie van Latifi bij Williams wordt de laatste weken volop gespeculeerd. In de WK-stand staat hij met nul punten onderaan, terwijl teamgenoot Alexander Albon beter presteert. Albon was in vrijwel alle kwalificaties sneller dan zijn teamgenoot en scoorde bovendien punten in Australië en Miami.

"Ik denk dat het team vooral geweldig werk heeft gedaan", stelde de 27-jarige Latifi zich nederig op nadat hij in Q3 de tiende tijd had gereden. "Het was cruciaal om op het juiste moment op de juiste plek te zijn. Daar hebben zij voor gezorgd."

Nicholas Latifi verraste in de kletsnatte kwalificatie. Nicholas Latifi verraste in de kletsnatte kwalificatie. Foto: Getty Images

'Ziet er niet hoopvol uit'

Dat Latifi op Silverstone beter presteerde dan Albon was opvallend. In Groot-Brittannië rijdt Albon voor het eerst met updates aan de auto, terwijl Latifi vanwege het kleine budget van Williams nog met het oude pakket rijdt.

"Of ik zondag weer kan verrassen? Mijn auto is wat betreft snelheid duidelijk niet de tiende auto", zei Latifi. "Er zitten veel sneller auto's achter me waar ik het normaal gesproken niet tegen op kan nemen. Dat ziet er niet hoopvol uit, maar er kan van alles gebeuren."

De Grand Prix van Groot-Brittannië begint zondag om 16.00 uur (Nederlandse tijd). Anders dan zaterdag blijft het waarschijnlijk droog tijdens de race, die Max Verstappen vanaf de tweede positie begint. Carlos Sainz begint vanaf pole.