Lewis Hamilton vindt het niet kunnen dat Max Verstappen zaterdag na de kwalificatie voor de Grand Prix van Groot-Brittannië werd uitgejouwd door de fans op Silverstone. Ook Mercedes-teambaas Toto Wolff spreekt zich uit tegen het boegeroep.

"Ik denk dat de fans zich van een betere kant kunnen laten zien. De supporters zijn geweldig en leven hartstochtelijk mee, maar boegeroep is nergens voor nodig", zei de 37-jarige Hamilton na de kwalificatie op Silverstone, waar Ferrari-coureur Carlos Sainz voor Verstappen poleposition veroverde.

Toen Verstappen na de kwalificatie een eerste reactie gaf, was het boegeroep vanaf de tribunes duidelijk hoorbaar. De 24-jarige Nederlander is niet bepaald geliefd in Engeland door de zenuwslopende en soms verhitte strijd met Hamilton om de wereldtitel van vorig jaar. Verstappen werd in de laatste race op spectaculaire wijze wereldkampioen.

"Misschien dat sommige fans nog de pijn van vorig jaar voelen. Maar boegeroep heeft helemaal geen nut", benadrukte zevenvoudig wereldkampioen Hamilton. "Ik waardeer de steun die ik hier krijg heel erg. Iedereen zou gesteund moeten worden."

188 Bekijk hier de ontknoping van de kwalificatie

Wolff: 'Geen enkele coureur verdient boegeroep'

Verstappen haalde later op de persconferentie zijn schouders op toen hem werd gevraagd naar het boegeroep aan zijn adres. "Het zal vast komen doordat er afgelopen jaar een paar momenten zijn geweest", verwees hij naar de strijd met Hamilton. "Als ze mij niet moeten, is dat hun probleem."

Mercedes-teambaas Wolff nam het voorval minder lichtzinnig op. De Oostenrijker vindt het respectloos als coureurs worden uitgejouwd. "Wat mij betreft moet er in geen enkele sport sprake zijn van boegeroep. Het hoort niet", zei de vijftigjarige Wolff.

"Het is duidelijk dat we de steun van de fans voor onze coureurs en het team erg waarderen. Hun enthousiasme is geweldig. Maar als je de andere coureurs niet mag, moet je stil blijven. Geen enkele coureur verdient boegeroep, wat er in het verleden ook is gebeurd."