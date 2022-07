Carlos Sainz had totaal niet verwacht dat zijn snelste ronde zaterdag op Silverstone goed genoeg zou zijn voor poleposition. De Spanjaard rekende op het kletsnatte asfalt af met Max Verstappen en mag daardoor zondag voor het eerst vanaf de eerste plek aan een Grand Prix beginnen.

"Het was een goede ronde, maar ik had het wel behoorlijk moeilijk met de vele plassen, die voornamelijk op het rechte stuk lagen", vertelde de 27-jarige Sainz. "Het was heel makkelijk om de controle te verliezen en tegelijkertijd moeilijk om de banden op temperatuur te krijgen."

"Aan het eind slaagde ik erin om een redelijke ronde te rijden, maar om eerlijk te zijn voelde het niet als een heel goede ronde. Ik was dan ook heel erg verrast toen ik hoorde dat ik op pole stond."

Sainz hield uiteindelijk minder dan een tiende marge over op Verstappen, die van zijn gas moest door een gele vlag. Charles Leclerc completeerde de top drie en start zondag pal achter zijn Ferrari-teamgenoot.

Sainz haalt veel vertrouwen uit zijn poleronde en kijkt dan ook met vertrouwen uit naar de race. "We kunnen met Max de strijd aangaan, maar 'Checo' (Sergio Pérez, red.) is er ook nog. De Red Bulls waren snel in de trainingen, maar we gaan absoluut voor de een-twee."

Leclerc: 'Knoopte de ronde niet aan elkaar'

Leclerc kon weinig potten breken in de kwalificatie op Silverstone. De Monegask zat niet goed in zijn ritme en moet voor de tweede race op rij achter Sainz starten. "Ik knoopte de ronde niet aan elkaar", zei de nummer drie van de WK-stand.

"Er lagen heel veel plassen, maar op zich voelde ik me goed in de regen. Helaas maakte ik een fout, waardoor ik een goed resultaat op mijn buik kon schrijven. Het positieve is dat de auto competitief was in deze omstandigheden."

Leclerc heeft er veel vertrouwen in dat Ferrari de strijd met Red Bull Racing zondag aan kan gaan. "Max was snel in de trainingen, maar we hebben wat marge. Ik geloof er heilig in dat we even snel als Red Bull kunnen zijn."

De Grand Prix van Groot-Brittannië begint zondag om 16.00 uur (Nederlandse tijd). Anders dan zaterdag blijft het waarschijnlijk droog rond het iconische circuit.