Max Verstappen heeft zaterdag ondanks het mislopen van poleposition een goed gevoel overgehouden aan de kwalificatie voor de Grand Prix van Groot-Brittannië. De Nederlander, die Carlos Sainz voor het eerst pole zag veroveren, merkt dat de auto op Silverstone snel genoeg is.

"Ik heb vertrouwen dat onze auto snel gaat zijn", zei de 24-jarige Verstappen op zijn persconferentie na de kwalificatie op een nat circuit. "Qua weer is het morgen nog wel een vraagteken. We krijgen waarschijnlijk een baan zonder veel grip, dus de vraag is hoe de banden het gaan houden. Maar ik verwacht dat de race goed zal gaan."

Verstappen mocht lange tijd hopen op poleposition, maar hij slaagde er in zijn laatste snelle ronde net niet in om Sainz af te troeven. De Spanjaard van Ferrari was de enige die onder de 1 minuut en 41 seconden dook (1.40,983) en begint voor het eerst in zijn carrière vanaf de eerste plek aan een race.

Aan het begin van Q3 kwam Verstappen nog met de schrik vrij toen hij spinde op het natte circuit en hij op miraculeuze wijze zijn auto op de baan hield. "Ik deed een 360 om mijn banden op te warmen", blikte de Nederlander grappend terug op het incident.

Max Verstappen feliciteert Carlos Sainz met de eerste poleposition uit zijn loopbaan. Max Verstappen feliciteert Carlos Sainz met de eerste poleposition uit zijn loopbaan. Foto: Getty Images

'Boegeroep was teleurstellend'

In zijn eerste reactie na de kwalificatie was Verstappen nog even het mikpunt van Britse fans op de tribune. Hij is niet bepaald geliefd in Engeland door zijn spannende concurrentiestrijd met Lewis Hamilton van vorig jaar.

"Het boegeroep was teleurstellend. Ik begrijp het ook niet helemaal. Maar ze joelen me maar uit, daar zit ik verder niet mee. Misschien vinden sommige mensen me niet leuk. Dat mag", aldus Verstappen.

De Grand Prix van Groot-Brittannië begint zondag om 16.00 uur. Hoewel Verstappen in de WK-stand een ruime voorsprong verdedigt op Ferrari-coureur Charles Leclerc, is de Red Bull Racing-rijder niet van plan om zich in te houden op een eventueel nat Silverstone.

"Mijn voorsprong is groot, maar ik zie niet in waarom ik morgen voorzichtig moet doen. Ik ga er gewoon voor. Dit is de Formule 1. Er zijn nog zo veel races, dus je moet gewoon zoveel mogelijk punten pakken om kampioen te worden."