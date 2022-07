Max Verstappen begint de Grand Prix van Groot-Brittannië zondag van de tweede plek. De Nederlander moest Ferrari-coureur Carlos Sainz voor zich dulden in de regenachtige kwalificatie op Silverstone. Het was de eerste poleposition voor de Spanjaard.

De 24-jarige Verstappen moest met 1.41,055 genoegen nemen met de tweede startplek. De Red Bull Racing-coureur, die eerder in Q3 nog op fraaie wijze een crash voorkwam na een flinke spin, zag Sainz met een tijd van 1.40,983 pole pakken.

Charles Leclerc reed de derde tijd, op drie tienden van zijn teamgenoot. In zijn laatste poging spinde de Monegask. Vlak voor de kwalificatie begon het te regenen en dat stopte gedurende de sessie niet meer.

Vooraan was het steeds stuivertje wisselen, vooral tussen de Ferrari-coureurs en Verstappen. In de slotfase kwam vooral Sainz sterk naar voren, en zijn laatste poging was door niemand meer te overtreffen.

De beide Mercedes-coureurs kwamen er uiteindelijk niet aan te pas. Lewis Hamilton werd vijfde, op een seconde van Sainz. George Russell kwam niet verder dan de achtste startplaats. Hun landgenoot Lando Norris werd zesde in de McLaren.

Zhou en Latifi laten zich van beste kant zien

Guanyu Zhou had een sterk optreden in de Alfa Romeo. De Chinese debutant kwalificeerde zich als negende, wat een plaatsje beter was dan zijn beste startplaats tot nu toe. Dat was de tiende startplek in Canada. Die was nu voor Nicholas Latifi. De Canadees pakte in de Williams verrassend de tiende startplaats.

Latifi profiteerde van de omstandigheden. Op het moment dat hij de tiende tijd had staan, begon het harder te regenen. Niemand lukte het daarna om zich nog te verbeteren, wat slecht nieuws was voor Pierre Gasly, Valtteri Bottas, Yuki Tsunoda, Daniel Ricciardo en Esteban Ocon. Het lukte het vijftal niet meer zich nog in de top tien te rijden.

Voor Sebastian Vettel kwam de kwalificatie al na Q1 ten einde. Net als twee weken geleden in Canada was de Duitser niet snel genoeg op een natte baan. Het was al de vieder keer dit seizoen dat de Aston Martin-coureur in het eerste kwalificatiedeel bleek steken. Ook voor Lance Stroll, Mick Schumacher, Sebastian Vettel, Kevin Magnussen en Alexander Albon zat de kwalificatie er na de eerste sessie op.

De Grand Prix van Groot-Brittannië begint zondag om 16.00 uur op Silverstone. Verstappen verdedigt in de WK-stand een voorsprong van 49 punten op nummer drie Charles Leclerc.