Max Verstappen heeft zaterdag in de laatste vrije training voor de Grand Prix van Groot-Brittannië op overtuigende wijze de snelste tijd geklokt. De Nederlander was op Silverstone vier tienden sneller dan zijn eigen teammaat Sergio Pérez en hield ook Ferrari en Mercedes op afstand.

De twee vrije trainingen op vrijdag verliepen niet perfect voor Red Bull, waarna Verstappen liet optekenen dat er nog werk aan de winkel was. Toch was hij optimistisch, en dat bleek zaterdag terecht.

Met een snelste tijd van 1.27,901 hield hij zijn concurrenten op grote afstand. De Nederlander reed maar enkele snelle ronden, maar bracht zijn tijd daarin gestaag naar beneden.

Charles Leclerc kwam in de Ferrari niet verder dan 1.28,348 en gaf daarmee bijna een halve seconde toe op Verstappen. De auto van de Monegask stuiterde bovendien flink in de snelle bochten van Silverstone. Dat probleem hebben de Italianen nog altijd niet opgelost.

Top tien derde training 1. Max Verstappen (Red Bull): 1.27,901

2. Sergio Pérez (Red Bull): +0,410

3. Charles Leclerc (Ferrari): +0,447

4. George Russell (Mercedes): +0,525

5. Lewis Hamilton (Mercedes): +0,587

6. Carlos Sainz (Ferrari): +0,788

7. Lando Norris (McLaren): +1,201

8. Valtteri Bottas (Alfa Romeo): +1,284

9. Mick Schumacher (Haas): +1,609

10. Fernando Alonso (Alpine): +1,619

Mercedes sneller, maar nog niet snel genoeg

Mercedes kwam net als vrijdag relatief goed uit de verf. George Russell klokte de vierde tijd, Lewis Hamilton werd vijfde. Hoewel de beide 'zilveren pijlen' op het gladde Engelse asfalt duidelijk minder last hebben van gestuiter, waren beide thuisfavorieten nog ruim een halve seconde langzamer dan Verstappen.

Carlos Sainz moest in de tweede Ferrari zelfs acht tienden toegeven op de WK-leider. De Spanjaard klaagde nog meer dan teamgenoot Leclerc over hevig gestuiter in onder meer de razendsnelle Copse-bocht.

Schumacher trekt lijn na Canada door

Achter de drie topteams verloor McLaren wat terrein ten opzichte van vrijdag. Lando Norris was ruim 1,2 seconden langzamer dan Verstappen, al concentreerde het Britse team zich een groot deel van de training op de mediumbanden. Opvallend was de negende tijd van Mick Schumacher, die zijn in Canada ingezette lijn graag wil doortrekken.

De kwalificatie (vanaf 16.00 uur Nederlandse tijd) wordt mogelijk onder natte omstandigheden gereden. Regen hangt al de hele zaterdag rond het circuit in Silverstone, en tijdens de derde vrije training druppelde het soms al een beetje.