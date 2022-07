Volgens Red Bull Racing-teambaas Christian Horner hoeft zijn technische team niets te veranderen om de RB18 van Max Verstappen aan de anti-porpoising-regels te laten voldoen. Die zijn over twee races bij de Grand Prix van Frankrijk van kracht.

De FIA lanceerde in Canada nieuwe regels om het stuiteren van de auto's, het zogeheten porpoising, aan banden te leggen. Die zouden eigenlijk in dat weekend al ingaan, maar de autosportbond zag zelf ook wel in dat dit te kort dag was.

"Ik ga ervan uit dat wij erbinnen vallen", zei Horner zaterdag in Silverstone. "Het was niet goed hoe de FIA in Montreal opeens met die technische richtlijnen op de proppen kwam. Het was helemaal niet besproken met de technische werkgroep van de Formule 1. De implementering in Frankrijk verloopt wel goed."

Toch is de Engelsman niet helemaal gelukkig met de nieuwe regels. "Vooral de formule die de FIA heeft bedacht is heel complex, dat vind ik zorgwekkend", vertelde hij.

Die formule wordt per auto toegepast en kijkt hoeveel verticale beweging er is. Als dat te veel is, moet het team iets veranderen. Dat moet ook gebeuren als de houten plank onder aan de vloer van de auto te veel slijt.

"Je vraag je toch af hoe ze dat precies hebben gemeten, en of ze overal rekening mee houden", zei Horner. "Als een coureur hier op Silverstone wijd gaat in Copse Corner, dan laat hij ook flink wat van de houten plank achter op die agressieve kerbstones. Daar moeten ze wel goed op letten", waarschuwde hij de regelgevers.

Max Verstappen in actie op het circuit van Silverstone. Max Verstappen in actie op het circuit van Silverstone. Foto: Getty Images

'Straks gaan ze je vertellen met welke achtervleugel je moet rijden'

"En we moeten ook niet in een situatie komen dat de FIA onze afstelling gaat dicteren", ging Horner verder. "Straks gaan ze je vertellen welke rijhoogte je moet kiezen, of met welke achtervleugel je moet rijden. Dat lijkt me een gevaarlijk pad dat we niet moeten betreden."

De Red Bull-baas liet weten dat alle auto's in Canada aan de formule van de FIA voldeden. "Maar in Azerbeidzjan was er één team dat er ver buiten viel", vulde hij aan. Welke team het was, wilde Horner niet zeggen, maar vermoedelijk gaat het om Mercedes.

"Voor ons hoeft er dus niets te veranderen, en het zou oneerlijk zijn als dit wel het geval zou zijn", vond de Brit. Horner vindt het overigens wel terecht dat de FIA iets wil doen om het gestuiter tegen te gaan. "Het is een veiligheidskwestie, en bij bepaalde teams was het heel heftig. Dit is de manier waarop de FIA het wil beteugelen."

Tijdenschema GP Groot-Brittannië Derde vrije training: zaterdag 13.00 uur

Kwalificatie: zaterdag 16.00 uur

Race: zondag 16.00 uur

Horner wil dat FIA nu van de regels afblijft

Horner hoopt wel dat de regels na 2022 niet meer nodig zijn. Het is volgens de teambaas van Verstappen te laat om nu nog aan de regels van volgend jaar te sleutelen.

"Ga daar nou niet mee lopen kloten", was de Brit hard. "Alle kosten zijn al vastgelegd. Als de regels hetzelfde blijven, kunnen we ook dingen meenemen naar volgend jaar, en heeft alles wat we nu ontwikkelen ook volgend jaar nog zin."

"De historie toont sowieso aan dat de auto's vanzelf naar elkaar toegroeien en op elkaar gaan lijken. Laat de regels met rust, dan is porpoising volgend jaar geen probleem meer", besloot Horner. "De teams komen er zelf wel uit."