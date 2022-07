Max Verstappen heeft vrijdag in de tweede vrije training voor de Grand Prix van Groot-Brittannië de vierde tijd neergezet. Ferrari-coureur Carlos Sainz was de snelste op Silverstone.

In tegenstelling tot de eerste vrije training, die voor een groot deel in het water viel door de regenval, konden de coureurs in de tweede training wel veel rondjes rijden. De 24-jarige Verstappen noteerde een tijd van 1.29,149, waarmee hij drie anderen voor zich moest dulden.

Sainz was de enige die onder de minuut en 29 seconden dook op de opgedroogde baan. De Spanjaard, die tien rondjes meer reed dan Verstappen, klokte een tijd van 1.28,942. Daarachter volgden Mercedes-coureur Lewis Hamilton (1.29,105) en Lando Norris van McLaren (1.29,118) nog voor Verstappen.

De top vijf werd gecompleteerd door Charles Leclerc. De Monegask van Ferrari was met 1.29,404 een stukje trager dan Verstappen, die momenteel een voorsprong van 49 punten koestert op Leclerc.

De tweede training bleef vrij van grote incidenten. Alleen Norris had de nodige problemen bij een pitstop, toen monteurs er niet in slaagden om de banden goed op zijn auto te krijgen. In de eerste training was er nog een rode vlag door een spin van Lance Stroll.

De derde vrije training voor de Grand Prix van Groot-Brittannië begint zaterdag om 13.00 uur. Drie uur later gaat de kwalificatie van start op Silverstone. De race staat zondag eveneens voor 16.00 uur op het programma.