De Formule 1-coureurs hebben vrijdag door de regen weinig kunnen laten zien tijdens de eerste vrije training voor de Grand Prix van Groot-Brittannië. Verschillende coureurs kwamen slechts tot één ronde op Silverstone.

Door de regenval bracht ook Max Verstappen het grootste gedeelte van de training door in de pitbox. De Nederlander reed drie rondjes en zette geen tijd neer. Ook onder anderen teamgenoot Sergio Pérez en Mercedes-coureur George Russell kwamen niet tot een tijd.

De eerste vrije training werd een kleine minuut voor het einde gestopt door een rode vlag, veroorzaakt door een crash van Lance Stroll. De Canadees van Aston Martin spinde in de Copse-bocht en belandde in het grind.

Valtteri Bottas en Lewis Hamilton hebben nog het meeste aan de eerste vrije training gehad. Bottas (Alfa Romeo) kwam tot negen ronden en klokte 1.42,249, waarmee hij de tijdenlijst aanvoerde. Mercedes-coureur Hamilton slaagde er ook in onder de minuut en 43 seconden te duiken (1.42,781) en was met tien rondjes het productiefst.

Charles Leclerc eindigde achter teamgenoot Carlos Sainz (1.42.967) als vierde met een tijd van 1.43,801. De coureur van Ferrari kan zich weinig fouten meer permitteren om de strijd om de wereldtitel met Verstappen spannend te houden. De Nederlander heeft in de WK-stand 49 punten meer dan de Monegask.

De kans is groot dat de coureurs later op vrijdag in de tweede vrije training (17.00 uur) meer rondjes kunnen rijden op Silverstone, waar het aan het einde van de eerste training niet meer regende. Het ziet ernaar uit dat het droog blijft.