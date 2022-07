Sebastian Vettel geeft zondag voorafgaand aan de Britse Grand Prix een demonstratie in de Williams van Nigel Mansell. De auto uit 1992, die eigendom is van de Duitser zelf, rijdt daarbij op klimaatneutrale brandstof.

"Ik heb deze auto vier jaar geleden gekocht", vertelde Vettel donderdag op Silverstone. "Het is dertig jaar geleden dat Mansell met deze auto kampioen werd en hier de Britse GP won, dus ik vond het een goed idee om het publiek die auto nog eens te laten zien."

Mansell reed in zijn loopbaan vaak met het rode startnummer vijf op de auto, waardoor de Williams ook wel een 'Red Five' wordt genoemd. "Dat betekent veel voor me", zei Vettel. "Ik heb zelf natuurlijk ook startnummer vijf en won daar ook mijn eerste titel mee", herinnerde de viervoudig wereldkampioen zich. "En ook in mijn karttijd reed ik al met dat nummer."

"Ik wil zondag vooral lol beleven", blikte de 34-jarige coureur vooruit. "En ik wil het graag delen met het publiek, want het is een geweldige auto met een fraaie geschiedenis."

'Wilde het wel op een verantwoorde manier doen'

Klimaatactivist Vettel zag het bovendien als een kans om te laten zien dat er nog altijd met benzineslurpende klassiekers gereden kan worden. "Ik wilde het wel op een verantwoorde manier doen, dus we gebruiken klimaatneutrale brandstof."

"De cultuur en historie zijn belangrijk in onze sport, en zo wil ik laten zien dat we er nog altijd van kunnen blijven genieten", legde Vettel uit. "Het was even zoeken naar de juiste brandstof, maar uiteindelijk liep de auto daar meteen goed op. In 2026 gaan we ook met de huidige auto's op dit soort brandstof rijden."

Veel is er niet aan de Williams FW14B veranderd. "Hij rijdt nog hetzelfde en klinkt nog hetzelfde", vertelde de Duitser. Hij is dan ook niet van plan om voorzichtig te gaan doen. "Ik wil natuurlijk niet meteen de limiet opzoeken, maar ga wel zo hard als waar ik me goed bij voel. Het is immers mijn eigen auto."

De demonstratie is zondag om 13.45 uur (Nederlandse tijd). De Grand Prix begint om 16.00 uur.