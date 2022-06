Max Verstappen vindt de woordkeuze die zijn schoonvader Nelson Piquet onlangs hanteerde richting Lewis Hamilton "niet correct", maar hij neemt het tegelijkertijd op voor de drievoudig wereldkampioen uit Brazilië.

Piquet noemde Hamilton in een eerdere podcast een 'neguinho'. Later verklaarde de oud-coureur dat dit woord op meerdere manieren opgevat kan worden, en dat het niet racistisch was bedoeld. Maar wat Verstappen betreft had de vader van zijn vriendin Kelly het woord hoe dan ook vermeden.

"Dat woord is niet correct, ook al komt het uit een andere cultuur. Je kunt het op twee manieren opvatten, maar het is gewoon beter om het niet te gebruiken", zei Verstappen donderdag op Silverstone. "Laat het een les zijn om dat niet meer te doen, want het is heel beledigend. Zeker vandaag de dag, zoiets krijgt snel veel aandacht. En iedereen is tegen racisme, dat lijkt me duidelijk."

"Maar ik heb veel tijd doorgebracht met Nelson, meer dan de gemiddelde persoon hier", stelde de regerend wereldkampioen. "Hij is zeker geen racist, maar een heel aardige en relaxte vent."

"Mensen labelen hem nu als een racist, maar ik denk dat het nogal wordt opgeblazen. En tegelijkertijd ben ik het er volledig mee eens dat je dat soort woorden niet moet gebruiken."

Max Verstappen gaat op de foto met een fan op het circuit van Silverstone. Max Verstappen gaat op de foto met een fan op het circuit van Silverstone. Foto: ANP

Verstappen steunt door Hamilton genomen initiatieven

Het gaat Verstappen ook niet alleen om het woord dat Piquet hanteerde, maar ook om beledigend taalgebruik door wie dan ook, tegen wie dan ook, van welke kleur dan ook. "Daar moeten we in het algemeen aan werken, dan heb ik het niet alleen over de Formule 1 en wat er tegen Lewis wordt gezegd, maar tegen iedereen in de wereld."

Verstappen heeft Hamilton zelf nog niet over de situatie gesproken, en volgens de Red Bull-coureur hoeft dat ook niet. "Ik respecteer hem net zo veel als alle andere coureurs en hij weet hoe ik over deze situatie denk. Dat verschilt niet van de andere coureurs. Samen met alle coureurs en met Lewis staan we achter initiatieven die al zijn genomen. Daarin heeft hij mijn volledige steun."

'Hij weet zelf wel dat hij fout zat'

Ook aan een belletje naar Piquet zelf gaat de WK-leider zich niet wagen. "Ik hoef niet met mijn schoonvader te praten, dat is niet aan mij. Ik ga hem niet bellen om te zeggen dat hij fout zat, dat weet hij zelf ook wel. Hij heeft in zijn statement al gezegd dat hij zich realiseert dat hij de verkeerde woorden heeft gebruikt."

Hoewel het nog niet officieel is gemeld door de Formule 1, werd er door verschillende media gesproken over een ban voor het leven voor Piquet in de sport, die daarmee niet meer welkom zou zijn in de paddock van de koningsklasse. Verstappen vindt dat een slecht idee.

"Ik denk dat het beter is om met mensen in gesprek te blijven in plaats van ze te verbannen. Als je ze wegstuurt, help je de situatie ook niet. Je moet blijven praten. Dit soort dingen kunnen opgelost worden. Zolang er maar wordt geleerd van fouten die zijn gemaakt."

Vips verdient volgens Verstappen een tweede kans

In de week waarin Piquets uitspraken kwamen bovendrijven, werd ook bekend dat Formule 2-talent Jüri Vips uit het Red Bull-juniorprogramma is gezet. De coureur uit Estland zei in een online game die voor iedereen was te volgen het woord nigger. Zijn team HitechGP gaat wel met Vips verder, tot onvrede van de Formule 2. Maar volgens Verstappen verdient de 21-jarige coureur wel een tweede kans.

"Een derde niet, denk ik", benadrukte Verstappen. "Maar mensen zeggen soms dingen te makkelijk, zonder er goed over na te denken. En dat kan anderen pijn doen."

"Ik ken Juri ook persoonlijk. Hij is een ontzettend aardige gast, en hij begrijpt wat hij verkeerd heeft gedaan. Hij zit nu in een lastig pakket natuurlijk, en iedereen heeft een oordeel over hem."

"Wat hij zei was natuurlijk niet goed, maar ik vind wel dat hij een tweede kans verdient. De Formule 2 zegt nu dat ze hem liever niet door hadden laten rijden, maar mensen moeten wel kunnen aantonen dat ze inzien iets fout te hebben gedaan."