De Formule 1 zegt donderdag afstand te nemen van de controversiële uitspraken van Bernie Ecclestone over Vladimir Poetin. De oud-F1-baas zei eerder op de dag dat hij nog volledig achter de Russische president staat, ondanks de inval in Oekraïne.

"De opmerkingen van Bernie Ecclestone zijn persoonlijke opvattingen en staan in schril contrast met de moderne waarden wij als sport voor staan", schrijft de Formule 1 in een verklaring.

"In een tijd waarin eenheid nodig is om racisme en ongelijkheid aan te pakken, zijn we het volledig oneens met de opmerkingen van Bernie Ecclestone, die geen plaats hebben in de Formule 1 of in de samenleving."

In het televisieprogramma Good Morning Britain vertelde de 91-jarige Ecclestone dat hij "nog altijd een kogel zou willen vangen" voor zijn goede vriend Poetin. "Het is een wereldgozer, die alleen maar heeft gedaan waarvan hij dacht dat het goed was", aldus Ecclestone.

"Helaas is hij niet anders dan de meeste zakenmensen, tot wie ik mezelf ook reken. We maken van tijd tot tijd allemaal fouten en als je eenmaal een fout maakt, moet je je best doen om die te corrigeren."

Bernie Ecclestone en Vladimir Poetin tijdens de Grand Prix van Rusland in 2016. Bernie Ecclestone en Vladimir Poetin tijdens de Grand Prix van Rusland in 2016. Foto: Getty Images

Ecclestone uit ook kritiek op Zelensky

Ecclestone hield het niet alleen bij opmerkingen over Poetin. Hij had ook kritiek op de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. "Die andere persoon in Oekraïne was geloof ik oorspronkelijk een komediant", vervolgde Ecclestone.

"Het lijkt mij het beste als hij dat beroep weer gaat oppakken. Als hij beter over dingen had nagedacht, zou hij meer moeite hebben gedaan om met meneer Poetin, die een zeer redelijke man is, in gesprek te gaan. Als hij beter naar hem had geluisterd, had hij er misschien nog iets aan kunnen doen."

Het is niet de eerste keer dat de Formule 1 zich genoodzaakt voelt om afstand te nemen van controversiële uitspraken van Ecclestone. Exact twee jaar geleden raakte de Brit ook al in opspraak toen hij zei dat "zwarte mensen vaak racistischer zijn dan witte mensen".

De Formule 1-coureurs zijn dit weekend neergestreken in Silverstone, waar de Grand Prix van Groot-Brittannië op het programma staat. De race begint zondag om 16.00 uur (Nederlandse tijd).