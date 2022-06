Jüri Vips kan de rest van dit jaar gewoon blijven racen in de Formule 2. De Est, die zich onlangs racistisch had uitgelaten tijdens het spelen van een computerspel, krijgt een tweede kans van zijn team Hitech Grand Prix. De Formule 2 betreurt het besluit van Hitech om Vips te behouden.

Dinsdag leek de autosportloopbaan van de 21-jarige Vips nog voorbij te zijn nadat Red Bull Racing het contract van de coureur had vernietigd. De huidig nummer zeven uit het Formule 2-kampioenschap was test- en reservecoureur bij de Oostenrijkse Formule 1-renstal.

Een dag later krijgt Vips wel steun van zijn Formule 2-team Hitech GP. "Ik heb besloten dat Jüri zijn stoeltje de rest van het seizoen mag behouden", zegt teambaas Oliver Oakes in een verklaring.

"Het is een keuze waar we lang over hebben gediscussieerd. Hiermee geven we hem de mogelijkheid om te laten zien wat voor persoon hij daadwerkelijk is. Ik heb al eerder duidelijk gemaakt dat ik zijn taalgebruik onacceptabel vind, maar ik vind ook dat hij nog een kans verdient om zichzelf te bewijzen."

Op beelden die vorige week op sociale media circuleerden was te horen hoe Vips zich bij het spelen van het populaire spel Call of Duty: Warzone het racistische woord "nigger" liet ontvallen. In de stream was vervolgens hard gelach te horen. Red Bull stelde Vips, die dezelfde dag zijn excuses aanbood, direct op non-actief.

Jüri Vips kwam eerder dit jaar voor Red Bull Racing in actie tijdens een vrije training voor de Grand Prix van Spanje. Foto: Getty Images

'Iedereen verdient een tweede kans, maar nooit een derde'

Oakes benadrukt in zijn verklaring dat Hitech GP een inclusieve werkomgeving wil bieden, waarin iedereen zich veilig kan voelen. "Dat gezegd hebbende: als we in een samenleving leven waar niemand een fout kan maken zonder de kans te krijgen om dit recht te zetten en ervan te leren, in wat voor samenleving leven we dan?"

"Ik weet niet waarom hij zei wat hij zei. Ik weet ook niet waarom hij überhaupt Call of Duty aan het spelen was en dat ook ook nog eens live aan het streamen was. Wat ik wel weet, is dat het nietig verklaren van zijn Red Bull-contract een vernietigende ervaring voor hem is geweest, maar tegelijkertijd ook een terechte straf is."

Oakes heeft er begrip voor als mensen het onterecht vinden dat Vips bij Hitech een tweede kans krijgt. "Laat ik er duidelijk over zijn: ik vind dat iedereen een tweede kans moet kunnen krijgen, maar nooit een derde. Zijn eigenwaarde, reputatie en het vervolg van zijn loopbaan heeft Jüri nu in eigen handen. Hij moet zichzelf bewijzen."

Formule 2 keurt beslissing Hitech af

Kort na het bericht van Hitech kwam de Formule 2-organisatie ook met een reactie. De belangrijkste opstapklasse voor de Formule 1 betreurt het besluit van Hitech om Vips te behouden.

"Na het incident rond Jüri Vips wil de Formule 2 nog maar eens benadrukken dat het gebruik van racistisch of discriminerend taalgebruik, in wat voor omgeving dan ook, nooit getolereerd mag worden", aldus de Formule 2.

"De beslissing die Hitech vandaag heeft genomen, is verrassend en zou niet het besluit zijn geweest waar wij voor hadden gekozen. We zullen de situatie nauwlettend blijven volgen om ervoor te zorgen dat soortgelijk gedrag in de toekomst op de juiste manier wordt aangepakt."

Vips komt dit weekend in actie in het voorprogramma van de Formule 1 bij de Grand Prix van Groot-Brittannië. Zowel op zaterdag als op zondag is er een Formule 2-race op het circuit van Silverstone.