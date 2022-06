Nelson Piquet heeft woensdag in een verklaring zijn excuses aangeboden voor zijn uitlatingen over Lewis Hamilton. De Braziliaan benadrukte daarbij wel dat zijn uitspraken op de verkeerde manier zijn opgepakt.

"Wat ik zei was slecht doordacht, en ik verdedig het niet, maar ik wil benadrukken dat de gebruikte term in onder meer Brazilië op grote schaal gewoon wordt gebruikt als term voor 'man' of 'persoon'", luidt de verklaring van de 69-jarige Piquet.

Piquet gebruikte voor zijn commentaar rondom de Grand Prix van Groot-Brittannië in november vorig jaar het woord 'neguinho' (Braziliaans voor het racistische woord voor 'nigger') om Hamilton aan te duiden. De uitlatingen doken de afgelopen dagen opnieuw op en deden het nodige stof opwaaien.

"Ik zou nooit het woord gebruiken waarvan ik in sommige vertalingen ben beschuldigd", vervolgde Piquet. "Ik veroordeel ten stelligste dat het woord door mij gebruikt zou zijn met de bedoeling om een coureur te kleineren vanwege zijn huidskleur."

Het is nog onduidelijk of Piquet een sanctie tegemoet kan zien voor zijn uitspraken. Volgens de BBC zou Piquet, die in 1981, 1983 en 1987 wereldkampioen werd in de Formule 1, niet meer welkom zijn in de paddock.

Nelson Piquet is mogelijk niet meer welkom in de paddock. Foto: Getty Images

'Geen plaats voor discriminatie in Formule 1'

Hamilton reageerde dinsdag via sociale media woedend op de uitspraken van Piquet. "Deze denkwijzen horen niet thuis in onze sport. Ik ben al mijn hele leven omringd door deze houdingen en het doelwit daarvan. Er is genoeg tijd geweest om te leren", schreef de zevenvoudig wereldkampioen.

Ook de Formule 1 veroordeelde de uitlatingen van Piquet, die de schoonvader van Max Verstappen is. Daarnaast spraken verschillende coureurs hun steun uit voor Hamilton.

"Ik bied mijn oprechte excuses aan aan iedereen die getroffen is, inclusief Lewis, die een ongelooflijke coureur is", reageert Piquet. "Het lijkt me duidelijk dat er voor discriminatie geen plaats is in de Formule 1 en het lijkt me goed om dat via deze weg te verduidelijken."