Verschillende Formule 1-coureurs hebben Lewis Hamilton dinsdagavond een hart onder de riem gestoken en een statement gemaakt tegen racisme. De reacties volgen op de veelbesproken teksten van oud-coureur en drievoudig wereldkampioen Nelson Piquet, die een racistische term gebruikte toen hij over Hamilton sprak.

De 69-jarige Piquet deed zijn uitlatingen in november vorig jaar, toen hij in gesprek met het Braziliaanse Motorsports Talk zijn mening gaf over het incident tussen Hamilton en Max Verstappen. Tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië crashte Verstappen na een duel met Hamilton, die de race won.

Piquet gebruikte het racistische woord 'neguinho' (Braziliaans voor 'nigger') om Hamilton aan te duiden. De Formule 1, Mercedes en Hamilton zelf spraken dinsdag al schande van de uitspraken van de Braziliaan en vele andere Formule 1-coureurs volgden dat voorbeeld.

"Ik heb veel respect voor Lewis. Dat hij en anderen nog steeds met dit gedrag te maken krijgen, is onacceptabel", schreef Mercedes-teamgenoot George Russell op Twitter. "We moeten met z'n allen verenigd staan in de strijd tegen racisme."

Drievoudig wereldkampioen Piquet, de schoonvader van Verstappen, heeft zelf nog niet gereageerd op de ophef. Het is niet duidelijk of hij een sanctie tegemoet kan zien van de Formule 1.

George Russell (links) neemt het op voor zijn teamgenoot Lewis Hamilton. George Russell (links) neemt het op voor zijn teamgenoot Lewis Hamilton. Foto: Getty Images

Alpine-coureur Ocon: 'Genoeg is genoeg'

Ferrari-coureur Charles Leclerc vindt dat er nog meer moet worden gedaan tegen racisme. "Lewis is sinds mijn komst in de Formule 1 erg respectvol geweest naar mij en iedereen die hij ontmoet. Die waarden zouden een standaard moeten zijn voor iedereen op deze wereld. De uitspraken over Lewis kunnen we niet tolereren."

"Discriminatie en racisme hebben geen plek in de sport en de samenleving", zegt McLaren-coureur Daniel Ricciardo. "Mensen die nog steeds haat willen zaaien en dergelijke woorden gebruiken, zijn geen vrienden van mij. Ik sta achter Lewis en zal hem steunen in zijn streven naar gelijkheid en het bestrijden van haat."

Alpine-rijder Esteban Ocon: "Genoeg is genoeg. Ik heb veel tijd doorgebracht met Lewis en weet wat voor persoon hij is. Hij is altijd respectvol naar iedereen om zich heen. We zijn trots dat hij in de frontlinie staat in onze strijd voor meer diversiteit en inclusiviteit in de autosport."

Het Formule 1-seizoen gaat zondag verder met de Grand Prix van Groot-Brittannië op Silverstone. De race begint om 16.00 uur.