Red Bull Racing heeft Formule 2-coureur Jüri Vips dinsdag ontslagen. De Est stond al op non-actief nadat op sociale media fragmenten waren opgedoken waarin hij een racistische opmerking maakte.

Het Oostenrijkse team stelde daarop een onderzoek in. De uitkomst is dat het contract met de test- en reservecoureur wordt beëindigd. "Het team accepteert geen enkele vorm van racisme", staat in een verklaring.

Op beelden die vorige week op sociale media circuleerden was te horen hoe de 21-jarige Vips zich bij het spelen van het populaire spel Call of Duty: Warzone het racistische woord "nigger" liet ontvallen. In de stream was vervolgens hard gelach te horen.

De coureur bood eerder al excuses aan in een bericht op Instagram. "Deze taal is onacceptabel en geen voorbeeld van mijn waardes en principes. Ik heb heel veel spijt van mijn acties. Ik zal volledig meewerken aan het onderzoek", liet hij weten.

Vips maakte sinds eind 2018 deel uit van het opleidingsprogramma van Red Bull. Hij mocht vorige maand tijdens de eerste training voor de Grand Prix in Barcelona in de auto van Sergio Pérez rijden.