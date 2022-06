De Formule 1 heeft dinsdag in een verklaring de racistische uitlatingen van oud-coureur Nelson Piquet over Lewis Hamilton streng veroordeeld. Ook Mercedes en Hamilton zelf spraken zich in ferme bewoordingen uit over de teksten van de drievoudig wereldkampioen uit Brazilië.

De 69-jarige Piquet deed zijn racistische uitlatingen in november vorig jaar, toen hij in gesprek met het Braziliaanse Motorsports Talk zijn mening gaf over het incident tussen Hamilton en Max Verstappen tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië. Verstappen crashte na een duel met Hamilton, die de race won.

Piquet gebruikte in zijn commentaar het woord 'nigger' om Hamilton aan te duiden. Het interview van de Braziliaan dateert van ruim een half jaar geleden, maar is nu groots opgepikt en heeft in de afgelopen dagen het nodige stof doen opwaaien. De Formule 1 noemt de racistische uitingen van Piquet in een verklaring "onacceptabel".

"In de samenleving is er geen plek voor discriminatie en racisme. Lewis is een geweldige ambassadeur voor de sport en verdient respect. Zijn onuitputtelijke inzet voor diversiteit en inclusiviteit is een les voor velen", aldus de Formule 1.

Hamilton: 'Het gaat om meer dan woorden'

Ook Mercedes neemt het op voor zijn coureur. "Lewis heeft het voortouw genomen in onze inspanningen om racisme tegen te gaan. Dit incident onderstreept het fundamentele belang om te blijven streven naar een betere toekomst", schrijft het Duitse team in een verklaring.

"Het gaat om meer dan woorden", reageerde Hamilton zelf op Twitter. "Deze denkwijzen horen niet thuis in onze sport. Ik ben al mijn hele leven omringd door deze houdingen en het doelwit daarvan. Er is genoeg tijd geweest om te leren. Het is tijd voor actie."

Het is niet duidelijk of Piquet een sanctie tegemoet kan zien. Piquet, die in 1981, 1983 en 1987 wereldkampioen werd in de Formule 1, is de schoonvader van Verstappen. De Nederlander heeft een relatie met Kelly Piquet.