Pierre Gasly rijdt ook volgend seizoen bij AlphaTauri, zo bevestigt het F1-team vrijdag. De renstal, die nauw samenwerkt met Red Bull Racing, maakt met de aankondiging een einde aan de speculaties rondom een vertrek van de Fransman.

De geruchtenstroom kwam op gang na de contractverlenging van Sergio Pérez bij Red Bull Racing, waardoor een terugkeer van Gasly bij het topteam op de korte termijn is uitgesloten. Dat had een reden kunnen zijn voor de coureur om te vertrekken bij AlphaTauri en daarmee ook het programma van Red Bull.

De 26-jarige Gasly rijdt sinds 2017 voor de Italiaanse renstal, die toen nog Toro Rosso heette. Hij kreeg in 2019 een kans bij Red Bull als teamgenoot van Max Verstappen. Maar het topteam besloot hem halverwege het seizoen terug te sturen naar Toro Rosso en te vervangen door Alexander Albon.

Bij AlphaTauri beleefde Gasly twee jaar geleden in een chaotische race op Monza zijn absolute hoogtepunt door zijn eerste overwinning in de Formule 1 binnen te halen. Daarnaast stond de Fransman vorig jaar in Azerbeidzjan (derde) en bij de GP van Brazilië in 2019 (tweede) eveneens op het podium.

"We zijn erg blij dat we kunnen bevestigen dat Pierre bij ons blijft in 2023", laat teambaas Franz Tost vrijdag in een persbericht weten. "Hij heeft gedurende zijn tijd bij ons laten zien wat hij in zijn mars heeft en behoort absoluut tot de beste en meest competitieve coureurs in de Formule 1."

Gasly: 'Trots op de reis die we hebben afgelegd'

Dit jaar beleeft Gasly vooralsnog een moeizaam seizoen. Hij reed tot dusver zestien punten bij elkaar, waarmee hij de elfde plaats in het WK-klassement inneemt. In totaal reed Gasly 95 Grands Prix in de Formule 1. Hij pakte daarin 325 punten.

"Ik hoor nu vijf jaar bij dit team en ik ben trots op de reis die we hebben afgelegd en de progressie die we hebben gemaakt", reageert Gasly.

"De reglementen van dit jaar hebben nieuwe uitdagingen voor ons gecreëerd. Om in staat te zijn de ontwikkeling met het team in de komende achttien maanden door te zetten, is dit een goede basis."

Wie in 2023 de teamgenoot van Gasly wordt, is nog niet duidelijk. Dit seizoen rijdt Yuki Tsunoda in de andere AlphaTauri. De Japanner is na een moeizaam debuutjaar aan zijn tweede seizoen bezig.