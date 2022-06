Nikita Mazepin gaat een rechtszaak aanspannen tegen het Formule 1-team van Haas. De Russische coureur claimt dat hij nog salaris tegoed heeft van de Amerikaanse renstal, die hem begin maart ontsloeg.

"Toen het contract werd beëindigd, had ik nog salaris van ze tegoed. En dat hebben ze nog steeds niet betaald", zegt Mazepin dinsdag in gesprek met het Russische medium RBC. "Het lijkt mij dat de werkgever op zijn minst het salaris tot het moment van ontslag moet vergoeden en waarschijnlijk een soort ontslagvergoeding moet betalen."

Haas verscheurde in maart het sponsorcontract met titelsponsor Uralkali, dat eigendom is van de steenrijke vader van Nikita Mazepin. Het team deed dat omdat Dmitry Mazepin nauwe banden onderhield met de Russische president Vladimir Poetin, die eind februari besloot om Oekraïne binnen te vallen.

Daarnaast werd ook Nikita Mazepin ontslagen en vervangen door Kevin Magnussen. In april eiste Uralkali dat Haas het al betaalde sponsorgeld zou terugbetalen, omdat het Amerikaanse Formule 1-team de overeenkomst eenzijdig had opgezegd. Het ging om een bedrag van 12 miljoen euro. Haas wees dat voorstel af en vroeg om een schadevergoeding van 8 miljoen euro.

Volgens Mazepin is Haas zijn contractuele verplichtingen niet nagekomen. "We hadden twee onafhankelijke contracten. Het verbreken van de overeenkomst met Uralkali had geen direct gevolg voor mijn plek bij het team. Ze namen twee afzonderlijke beslissingen. Ik heb mijn geld nog steeds niet gezien, dus we gaan naar de rechtbank."

Zonder Mazepin draait Haas momenteel een prima seizoen. Mazepins vervangers Magnussen heeft in de eerste negen races van het seizoen al vijftien punten verzameld. Dat is al meer dan Mazepin ooit heeft gedaan: in zijn enige jaar in de Formule 1 bleef de Rus vorig jaar steken op nul punten.