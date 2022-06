Red Bull Racing heeft dinsdag Formule 2-coureur Jüri Vips op non-actief gesteld. De Est zou zich eerder op dag tijdens het spelen van een computerspel racistisch hebben uitgelaten.

Op beelden die op sociale media rondgaan is te horen hoe de 23-jarige Vips zich bij het spelen van het populaire spel Call of Duty: Warzone het racistische woord "nigger" liet ontvallen. Op de stream was vervolgens hard gelach te horen.

Red Bull heeft vervolgens besloten om Vips op non-actief te stellen. "Als organisatie voeren wij een zerotolerancebeleid als het gaat om racistisch taalgebruik in welke vorm dan ook", schrijft het team van Formule 1-coureurs Max Verstappen en Sergio Pérez in een verklaring. "We zullen een uitgebreid onderzoek instellen naar wat er precies is gebeurd."

Kort na de mededeling van Red Bull bood Vips, die ook reservecoureur bij het Formule 1-team is, zijn excuses aan. "Ik wil me onvoorwaardelijk verontschuldigen voor het aanstootgevende taalgebruik dat ik tijdens een livestream eerder vandaag heb gebruikt", meldt Vips op Instagram.

"Dit taalgebruik is totaal onacceptabel en strookt niet met de waardes en principes waar ik voor sta. Ik heb ongelooflijk veel spijt van mijn acties. Dit is niet het voorbeeld dat ik wil zijn. Ik zal dan ook volledig meewerken met het onderzoek."

Vips reed eerder dit jaar vrije training voor Red Bull

Vips, de huidige nummer zeven van het Formule 2-kampioenschap, wordt gezien als een van de grootste talenten van het Red Bull-opleidingsprogramma. Eerder dit jaar kwam hij bij de Grand Prix van Spanje in Barcelona al bij een vrije training als tweede coureur naast Verstappen in actie.

Aanvankelijk zou Vips volgende week weer in actie komen op het Britse circuit van Silverstone. Zijn Formule 2-team Hitech Grand Prix heeft nog niet op het incident gereageerd.

Het is in de autosport niet de eerste keer dat een coureur wordt geschorst voor een racistisch incident tijdens het gamen. Twee jaar geleden werd de Amerikaanse NASCAR-rijder Kyle Larson een half jaar op non-actief gesteld omdat hij tijdens een virtuele race hetzelfde woord als Vips had uitgesproken.