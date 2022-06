Lewis Hamilton haalt veel voldoening uit zijn derde plaats in de Grand Prix van Canada. De zevenvoudig wereldkampioen stond voor de tweede keer dit seizoen op het podium en is blij dat er langzaamaan vooruitgang wordt geboekt bij Mercedes.

"De vrouwen en mannen in onze fabriek werken iedere week keihard. Het was voor ons allemaal zo moeilijk om geen progressie te zien na al dat werk", zei Hamilton na de door Max Verstappen gewonnen race in Montreal.

"Voor mij persoonlijk is het ook een moeilijk jaar. Na de kwalificatie was ik emotioneel (Hamilton werd daarin vierde, red.). Het was prachtig voor ons allemaal. Deze sterke race geeft me alleen nog maar meer hoop en zelfvertrouwen om door te gaan."

Hamilton en Mercedes liepen vorig jaar tijdens het slotweekend de wereldtitel mis en hebben het dit jaar moeilijk. De auto is niet zo goed als die van Red Bull Racing, wat inhoudt dat Hamilton en teamgenoot George Russell geen rol van betekenis spelen in de strijd om het kampioenschap.

'Ik weet dat er nog meer in zit'

Volgens Hamilton is het verschil tussen teleurstelling en succes erg klein. De 37-jarige Brit heeft er desondanks vertrouwen in dat hij dit seizoen vaker op het podium gaat eindigen.

"Deze auto heeft potentie, maar ook een heel klein werkvenster. Als de afstelling niet perfect is, wordt het heel moeilijk", zei hij. "Maar het team heeft in het weekend geweldig werk geleverd. Ik ben nu achter elkaar vierde en derde geworden. Ik ben dankbaar en weet dat er nog meer in zit."

Hamilton werd in maart tijdens de openingsrace van het Formule 1-seizoen in Bahrein ook derde. In de WK-stand is hij achter Verstappen, Sergio Pérez, Charles Leclerc, George Russell en Carlos Sainz de nummer zes.